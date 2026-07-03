Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

គំរូ​អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរ​កម្រិត បង្កើតការផ្លាស់ប្តូរជា​វិជ្ជមានក្នុងការផ្តល់​សេវាសាធារណៈ

ក្រោយ​រយៈពេលមួយឆ្នាំអនុវត្តគំរូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត វៀតណាម​បានកត់ត្រាលទ្ធផលជាវិជ្ជមានក្នុងការ​បង្រួមក្បាល​ម៉ាស៊ីន និង​លើក​កម្ពស់គុណភាព​នៃសេវាសាធារណៈ។

រូបថតឧទាហរណ៍។ រូបថត៖ VNA

នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម(VNA) លោកស្រី Ramla Khalidi តំណាងនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNDP) ប្រចាំនៅវៀតណាម បាន​ឱ្យដឹងថា លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយ UNDP និងបណ្ឌិត្យសភានយោបាយជាតិហូជីមិញស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈក្នុងបរិបទដែលវៀតណាមបានអនុវត្តគំរូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិតបាន​បង្ហាញ​ថា ប្រជាជន​ភាគច្រើន​​ដែលត្រូវ​បានស្ទង់មតិ សុទ្ធតែសម្តែងការគាំទ្រចំពោះការបង្រួម​ក្បាលម៉ាស៊ីន​​ថ្នាក់មូលដ្ឋាន​។ មនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថា ការលុបបំបាត់ថ្នាក់ខណ្ឌ/ស្រុក បាន​ជួយ​បង្កើនអន្តរកម្ម​ដោយផ្ទាល់រវាងប្រជាជន និងអាជ្ញាធរថ្នាក់សង្កាត់/ឃុំ។ កម្រិត​នៃ​ការពេញចិត្តចំពោះនីតិវិធីរដ្ឋបាលជាទូទៅគឺនៅតែខ្ពស់ ដោយទទួលបានពិន្ទុ ៤,១/៥; ប្រជាជន​ប្រហែល ៩១% ដែល​ត្រូវបាន​សួរ បានវាយតម្លៃ​ថា ជួរកម្មាភិបាលមានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ និង ៩៤% មានការ​ពេញចិត្តនឹងពេល​វេលាសម្រាប់​ដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាល។

ប្រធាន​តំណាង UNDP ប្រចាំ​នៅ​វៀតណាម បាន​កត់សម្គាល់​ថា លទ្ធផល​ដំបូង​បង្ហាញ​ពី​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​យ៉ាង​សំខាន់​របស់​អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន​ក្នុង​ការ​រក្សា​គុណភាព​នៃ​ការ​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ ​ក្នុង​បរិបទដែល​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ស្ថាប័ន​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ។ នៅ​ពេល​អនាគត ការ​កែលម្អ​នីតិវិធី​រដ្ឋបាលបន្ថែម​ទៀត ការ​កសាង​សមត្ថភាព​កម្មាភិបាល និង​ការ​កែសម្រួល​គោលនយោបាយ​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ត​ស្ថានភាពជាក់ស្តែង នឹង​មាន​សារៈសំខាន់​ជាពិសេស​​សម្រាប់​ប្រជាជន​ព​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​យ៉ាង​​ពេញលេញ​ពី​កំណែទម្រង់៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម និងអំពើហិង្សាជ្រុលនិយម

វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម និងអំពើហិង្សាជ្រុលនិយម

នៅថ្ងៃទី ២ ខែកក្កដា នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី ៩​ ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ភេរវកម្មសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top