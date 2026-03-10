Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

គោលដៅដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់បក្ស រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាល គឺការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដោយឥតឈប់ឈរ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៩ ខែមីនា នៅសង្កាត់ បាក់យ៉ាង ខេត្តបាក់និញ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្តបាក់និញ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកបោះឆ្នោត ដើម្បីអនុវត្តន៍ការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី ១៦ អាណត្តិ ២០២៦-២០៣១។

អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា លោក ដូ វ៉ាន់ចៀន និងបេក្ខជនជាសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១ នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ៣ ខេត្តបាក់និញ។ (រូបថត៖ nhandan.vn)

កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ផ្ទាល់និងតាមអ៊ីនធឺណិត ដោយភ្ជាប់ទៅទីតាំងចំនួន ១៧ នៅក្នុងឃុំ និងសង្កាត់ចំណុះមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ ៣។ មណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ ៣ មានបេក្ខជនចំនួន ៥ រូបដែលឈរឈ្មោះជាសមាជិកសភានីតិកាលទី ១៦ ក្នុងនោះមានអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាម លោក ដូ វ៉ាន់ចៀន។

ក្នុងនាមបេក្ខជនទាំងអស់ អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា លោក ដូ វ៉ាន់ចៀន បានឆ្លើយសំណួរ និងយោបល់ពីអ្នកបោះឆ្នោត។ លោក ដូ វ៉ាន់ចៀន បានអះអាងថា គោលដៅដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់បក្ស រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាល គឺការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដោយឥតឈប់ឈរ ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលជំហរថា មិនអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតម្លៃណាមួយឡើយ ប៉ុន្តែជំហាននីមួយៗនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែភ្ជាប់ទៅនឹងវឌ្ឍនភាពនិងសមធម៌សង្គម។ នៅក្នុងដំណើរការនោះ ចាំបាច់ត្រូវលើកកម្ពស់កម្លាំងមហាសាមគ្គីភាព ដោយផ្តោតលើការកៀរគរធនធានសង្គម ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភមនុស្សងាយរងគ្រោះ; យកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគលើវិស័យអប់រំ និងការថែទាំសុខភាព ជាពិសេសនៅក្នុងឃុំព្រំដែន ដោយធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសុខដុមរមនារវាងតំបន់នានា ព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន ថាមពល និងឌីជីថលផងដែរ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អ៊ីរ៉ង់ជ្រើសតាំងមេដឹកនាំកំពូលថ្មី

អ៊ីរ៉ង់ជ្រើសតាំងមេដឹកនាំកំពូលថ្មី

នៅថ្ងៃទី ៨ ខែមីនា ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកជំនាញអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការជ្រើសតាំង កូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំកំពូល Ayatollah Ali Khamenei គឺលោក Ayatollah Mojtaba Khamenei ឲ្យកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំកំពូលទីបីរបស់ប្រទេសនេះ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top