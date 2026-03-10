ព័ត៌មាន
កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ផ្ទាល់និងតាមអ៊ីនធឺណិត ដោយភ្ជាប់ទៅទីតាំងចំនួន ១៧ នៅក្នុងឃុំ និងសង្កាត់ចំណុះមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ ៣។ មណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ ៣ មានបេក្ខជនចំនួន ៥ រូបដែលឈរឈ្មោះជាសមាជិកសភានីតិកាលទី ១៦ ក្នុងនោះមានអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាម លោក ដូ វ៉ាន់ចៀន។
ក្នុងនាមបេក្ខជនទាំងអស់ អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា លោក ដូ វ៉ាន់ចៀន បានឆ្លើយសំណួរ និងយោបល់ពីអ្នកបោះឆ្នោត។ លោក ដូ វ៉ាន់ចៀន បានអះអាងថា គោលដៅដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់បក្ស រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាល គឺការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដោយឥតឈប់ឈរ ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលជំហរថា មិនអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតម្លៃណាមួយឡើយ ប៉ុន្តែជំហាននីមួយៗនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែភ្ជាប់ទៅនឹងវឌ្ឍនភាពនិងសមធម៌សង្គម។ នៅក្នុងដំណើរការនោះ ចាំបាច់ត្រូវលើកកម្ពស់កម្លាំងមហាសាមគ្គីភាព ដោយផ្តោតលើការកៀរគរធនធានសង្គម ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភមនុស្សងាយរងគ្រោះ; យកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគលើវិស័យអប់រំ និងការថែទាំសុខភាព ជាពិសេសនៅក្នុងឃុំព្រំដែន ដោយធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសុខដុមរមនារវាងតំបន់នានា ព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន ថាមពល និងឌីជីថលផងដែរ៕