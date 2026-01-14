ព័ត៌មាន
គុយបាបញ្ជាក់ពីការត្រៀមជួបសន្ទនាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកបានអះអាងថា ប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថា ដើម្បីឱ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងគុយបារីកចម្រើន ទំនាក់ទំនងទាំងនោះត្រូវតែផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិ ជាជាងអរិភាព ការគំរាមកំហែង និងការបង្ខិតបង្ខំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។
នៅថ្ងៃដដែលនោះ (ថ្ងៃទី១២ ខែមករា) ប្រធានាធិបតីម៉ិកស៊ិក លោកស្រី Claudia Sheinbaum បានប្រកាសថា រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីលើកកម្ពស់ការសន្ទនារវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងគុយបា ក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលភាគីទាំងពីរយល់ព្រម៕