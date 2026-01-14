Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

គុយបាបញ្ជាក់ពីការត្រៀមជួបសន្ទនាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក

ប្រធានរដ្ឋគុយបា លោក Miguel Diaz Canel បានបញ្ជាក់នាថ្ងៃទី១២ ខែមករាថា ទីក្រុងហាវ៉ាណាតែងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការសន្ទនាដ៏ម៉ត់ចត់ និងមានការទទួលខុសត្រូវជាមួយរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិក រួមទាំងរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នផងដែរ ដោយផ្អែកលើសមភាពអធិបតេយ្យភាព ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក និងច្បាប់អន្តរជាតិ ជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក និងមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គ្នា។
ប្រធានរដ្ឋគុយបា Miguel Diaz-Canel (រូបថត៖ Sputnik/Sergey Bobylev/Pool តាមរយៈ REUTERS)
 

លោកបានអះអាងថា ប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថា ដើម្បីឱ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងគុយបារីកចម្រើន ទំនាក់ទំនងទាំងនោះត្រូវតែផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិ ជាជាងអរិភាព ការគំរាមកំហែង និងការបង្ខិតបង្ខំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។

នៅថ្ងៃដដែលនោះ (ថ្ងៃទី១២ ខែមករា) ប្រធានាធិបតីម៉ិកស៊ិក លោកស្រី Claudia Sheinbaum បានប្រកាសថា រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីលើកកម្ពស់ការសន្ទនារវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងគុយបា ក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលភាគីទាំងពីរយល់ព្រម៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

តួនាទីដឹកនាំរបស់បក្សគឺជាកត្តាសម្រេចសម្រាប់ជ័យជម្នះទាំងអស់នៃបដិវត្តន៍វៀតណាម

តួនាទីដឹកនាំរបស់បក្សគឺជាកត្តាសម្រេចសម្រាប់ជ័យជម្នះទាំងអស់នៃបដិវត្តន៍វៀតណាម

នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តអេហ្ស៊ីប លោក Salah Adly Abdelhafiz បានសង្កត់ធ្ងន់ថា បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមបានដើរតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំដ៏សំខាន់នៅក្នុងជ័យជម្នះទាំងអស់នៃបដិវត្តន៍វៀតណាមអស់រយៈពេលជិតមួយសតវត្សរ៍មកហើយ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top