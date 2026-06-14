ព័ត៌មាន
គយវៀតណាមធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចចរចាសំដៅធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចព្រមព្រៀង AKFTA
ស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងកូរ៉េខាងត្បូង នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-កូរ៉េខាងត្បូង លើកទី ២៦ ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៥ កិច្ចព្រមព្រៀង AKFTA ត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាចាប់ផ្តើមកិច្ចចរចារធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង។ គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះឆ្លុះបញ្ចាំង ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរួមគ្នារបស់ភាគីនានា ក្នុងការពង្រឹងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ច ដោយបំពេញតាមតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍នៃពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគនៅក្នុងបរិបទថ្មី។ គោលដៅនៃការចរចាធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃ AKFTA គឺដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មការប្តេជ្ញាចិត្តដែលមានស្រាប់ បង្កើនតម្លាភាព ភាពអាចទស្សន៍ទាយបាន និងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង។ ពីទីនោះ កសាងបរិយាកាសអាជីវកម្ម និងវិនិយោគអំណោយផល សម្របខ្លួនទៅនឹងនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងពាណិជ្ជកម្មឌីជីថល លើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងរបស់អាជីវកម្ម។
គយវៀតណាមបានទទួលតួនាទីជាសហប្រធានតំណាងឱ្យប្រទេសអាស៊ាន រួមជាមួយប្រធានកូរ៉េខាងត្បូង ដើម្បីធ្វើវគ្គចរចា។ នេះក៏ជាក្រុមចរចាតែមួយគត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចព្រមព្រៀង AKFTA ដែលវៀតណាមចូលរួមជាសហប្រធាន៕