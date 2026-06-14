Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

គយវៀតណាមធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចចរចាសំដៅធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចព្រមព្រៀង AKFTA

វៀតណាមទទួលបន្ទុកតួនាទីជាសហប្រធានតំណាងឱ្យសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) នៅក្នុងក្រុមចរចាស្តីពីការសម្របសម្រួលគយ និងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសម័យចរចាជុំទីមួយ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន-កូរ៉េខាងត្បូង (AKFTA) ដែលបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ១០-១២ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងសេអ៊ូល ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។

ក្រុមចរចាអំពីគយ ក្នុងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលពាណិជ្ជកម្មក្នុងក្របខ័ណ្ឌសម័យប្រជុំលើកដំបូងនៃការចរចា ដើម្បីធ្វើឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀង AKFTA ប្រសើរឡើង (រូបថត៖ ផាម ធីហាញ/VOV1)

ស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងកូរ៉េខាងត្បូង នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-កូរ៉េខាងត្បូង លើកទី ២៦ ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៥ កិច្ចព្រមព្រៀង AKFTA ត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាចាប់ផ្តើមកិច្ចចរចារធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង។ គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះឆ្លុះបញ្ចាំង ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរួមគ្នារបស់ភាគីនានា ក្នុងការពង្រឹងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ច ដោយបំពេញតាមតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍នៃពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគនៅក្នុងបរិបទថ្មី។ គោលដៅនៃការចរចាធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃ AKFTA គឺដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មការប្តេជ្ញាចិត្តដែលមានស្រាប់ បង្កើនតម្លាភាព ភាពអាចទស្សន៍ទាយបាន និងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង។ ពីទីនោះ កសាងបរិយាកាសអាជីវកម្ម និងវិនិយោគអំណោយផល សម្របខ្លួនទៅនឹងនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងពាណិជ្ជកម្មឌីជីថល លើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងរបស់អាជីវកម្ម។

គយវៀតណាមបានទទួលតួនាទីជាសហប្រធានតំណាងឱ្យប្រទេសអាស៊ាន រួមជាមួយប្រធានកូរ៉េខាងត្បូង ដើម្បីធ្វើវគ្គចរចា។ នេះក៏ជាក្រុមចរចាតែមួយគត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចព្រមព្រៀង AKFTA ដែលវៀតណាមចូលរួមជាសហប្រធាន៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-ទុយនីស៊ី

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-ទុយនីស៊ី

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីការងារនៅប្រទេសទុយនីស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ដល់ថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមប្រចាំប្រទេសអាល់ហ្សេរី ដែលក៏គ្របដណ្តប់ប្រទេសទុយនីស៊ីផងដែរ ដឹកនាំដោយទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម Hoang Duc Nhuan បានសម្របសម្រួលជាមួយសហព័ន្ធឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងសិប្បកម្មទុយនីស៊ី (UTICA) ដើម្បីរៀបចំសន្និសីទពាណិជ្ជកម្មមួយដែលរួមបញ្ចូលគ្នាដោយផ្ទាល់ និងតាមអ៊ីនធឺណិតរវាងអាជីវកម្មមកពីភាគីទាំងពីរ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top