ព័ត៌មាន
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំលើកទី៥៣
នៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានពិចារណា ផ្តល់យោបល់ និងអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួនពីរ៖ សេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិផ្តល់និងប្រើប្រាស់ឯកសណ្ឋាន ផ្លាកសញ្ញា និងសញ្ញាសម្គាល់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃអយ្យការប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ អធិការ អ្នកស៊ើបអង្កេត និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ស្ថាប័នអយ្យការ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយស្តីពីចំនួន រចនាសម្ព័ន្ធ និងសមាមាត្រនៃឋានៈអយ្យការនៅក្នុងស្ថាប័នអយ្យការប្រជាជននិងស្ថាប័នអយ្យការយោធា។
នៅព្រឹកនេះផងដែរ ពោលគឺថ្ងៃទី១២ ខែមករា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានពិចារណាលើរបាយការណ៍ស្តីពីការងាររបស់រដ្ឋសភាលើញត្តិរបស់ប្រជាជន សម្រាប់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥៕