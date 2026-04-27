ខេត្ត Phu Tho ទទួលភ្ញៀវទេសចរជិត ៦,៥ លាននាក់ក្នុងឱកាសទិវាសែនខួបស្តេចហ៊ុង ឆ្នាំ២០២៦
ក្នុងឱកាសទិវាសែនខួបស្តេចហ៊ុង - ពិធីបុណ្យវិហារហ៊ុង ឆ្នាំនេះ ខេត្ត Phu Tho បានកត់ត្រាការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន តាមនោះបន្តបញ្ជាក់ឋានៈជាគោលដៅឈានមុខគេសម្រាប់ទេសចរណ៍វប្បធម៌-វិញ្ញាណ ជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនៃតម្លៃឫសគល់ជាតិ។ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទិវាសែនខួបស្តេចហ៊ុង និងសប្តាហ៍វប្បធម៌ ទេសចរណ៍ ឆ្នាំ២០២៦ សកម្មភាពទ្រង់ទ្រាយធំ និងពិសេសៗជាច្រើនត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើង ដែលរីកសាយភាយយ៉ាងទូលំទូលាយ ចាប់ពីកេរ្តិ៍ដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រវិហារហ៊ុង រហូតដល់មូលដ្ឋាននានាក្នុងខេត្ត។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ ខេត្តបានទទួលភ្ញៀវទេសចរប្រហែល ៦,៥ លាននាក់ កើនឡើង ១២% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន។
សកម្មភាពនានាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើនការឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ និងតភ្ជាប់តម្លៃប្រពៃណីជាមួយនឹងផលិតផលទេសចរណ៍ទំនើប។ កម្មវិធីជាច្រើនទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនធំ ដូចជាពិធីបុណ្យវប្បធម៌ប្រជាប្រិយតាមដងផ្លូវ ការសម្តែងចម្រៀង Xoan នៅក្នុងភូមិបុរាណ ការប្រកួតវេចនិងចម្អិននំអន្សមជ្រុង ដំណើរកម្សាន្តពេលយប់នៅវិហារស្ដេចហ៊ុង រួមជាមួយនឹងសកម្មភាពសិល្បៈ និងពិព័រណ៍ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលក្នុងស្រុក។ ជាមួយគ្នានេះ ខេត្តក៏បានអនុវត្តន៍កម្មវិធីជំរុញទេសចរណ៍ឆ្នាំ ២០២៦ ដែលរួមចំណែកបង្កើតភាពទាក់ទាញសម្រាប់គោលដៅទេសចរណ៍បន្ថែមទៀត។ បន្ទាប់ពីធ្វើធម្មយាត្រាមកកាន់វិហារស្ដេចហ៊ុង ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនបន្តជ្រើសរើសស្នាក់នៅ និងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ទេសចរណ៍អេកូឡូស៊ី ទេសចរណ៍សហគមន៍ តាមនោះរួមចំណែកដល់ការពន្យាពេលការស្នាក់នៅ និងបង្កើនការចំណាយ៕