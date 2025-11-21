ព័ត៌មាន
ខេត្ត Lam Dong បានបំពេញភារកិច្ចចំនួន ១៧/១៩ បម្រើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU
ជាក់ស្តែង ខេត្ត Lam Dong នាបច្ចុប្បន្នមានទូកនេសាទជាង ៨៤០០ គ្រឿង ដែលមានប្រវែង ៦ ម៉ែត្រឡើងទៅ ទូកកន្ត្រកជាង ៥,០០០ គ្រឿង និងកម្មករប្រហែល ៥០,០០០នាក់ ជាមួយបរិមាណផលប្រចាំឆ្នាំជាង ២៣០,០០០ តោន។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកា ខេត្តទាំងមូលមានទូកនេសាទដែលបានចុះបញ្ជីចំនួន ៨,២២២ គ្រឿង ក្នុងនោះមានទូកចំនួន ៧,៤៧០ គ្រឿងត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណឱ្យដំណើរការ ដែលសម្រេចបាន ៩០,៨៥% នៃចំនួនទូកសរុបដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅលើ VNFishbase។ ខេត្តបានគ្រប់គ្រងទូកចំនួន ៧៥២ គ្រឿងដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណផុតកំណត់ និងមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណឡើងវិញទេ ហើយខេត្តបានប្តេជ្ញាមិនអនុញ្ញាតឱ្យករណីទាំងនេះ ចាកចេញពីកំពង់ផែឡើយ។
ទាក់ទងនឹងការដោះស្រាយករណីទូកនេសាទដែលបាត់បង់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរ (VMS) ខេត្តបានបញ្ចប់ឯកសារចំនួន ៧៨៩/៧៨៩ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២៤ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ដោយសម្រេចបាន ១០០%។
ភារកិច្ចចំនួនពីរដែលនៅសល់ រួមមាន៖ ការសុក្រឹត្យគោលនយោបាយដើម្បីគាំទ្រដល់ការរុះរើទូកនេសាទ ការផ្លាស់ប្តូរអាជីព និងការកសាងគម្រោងផ្លាស់ប្តូរអាជីពសម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០៕