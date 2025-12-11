Báo Ảnh Việt Nam

ខេត្ត Gia Lai បានសម្រេចការសាងសង់ផ្ទះចំនួន ៤៥១ខ្នងក្នុង “យុទ្ធនាការ Quang Trung”

ត្រឹមតែ ១០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើម “យុទ្ធនាការ Quang Trung” (ថ្ងៃទី ១-១០ ខែធ្នូ) ខេត្ត Gia Lai បានចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់ការសាងសង់ផ្ទះចំនួន ៧០% ក្នុងចំណោមផ្ទះចំនួន ៦៧៤ ខ្នង ដែលបានដួលរលំទាំងស្រុង ខណៈដែលកំពុងពន្លឿនការជួសជុលផ្ទះដែលខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ។
កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជននៃសាលាយោធា (កងពលតូចលេខ ៣៤) ដាក់ពង្រាយ «យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង» នៅឃុំ Ngo May ខេត្ត Gia Lai។ រូបថត៖ ង្វៀនថាវ/VOV

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៨ ខែធ្នូ បានចាប់ផ្តើមការសាងសង់ផ្ទះទាំងអស់ដែលត្រូវការសាងសង់ថ្មី។ ក្នុងនោះ ផ្ទះចំនួន ៤៥១ខ្នងបានបញ្ចប់ការសាងសង់ ឬជិតបញ្ចប់ការសាងសង់រួចហើយ។ ខេត្ត Gia Lai ប្តេជ្ញាបញ្ចប់ការសាងសង់ថ្មីទាំងអស់មុនថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦។ ទាក់ទងនឹងការជួសជុលផ្ទះ ខេត្តទាំងមូលមានផ្ទះចំនួន ៣១.០០០ ខ្នងដែលត្រូវការជួសជុល។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ជិត ៩០% បានបញ្ចប់រួចរាល់។ ផ្ទះដែលនៅសល់នឹងត្រូវបានដោះស្រាយនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥ និងបញ្ចប់មុនថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦។

យោងតាមគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Gia Lai ការសម្រេចបានលទ្ធផលនេះគឺដោយមានភាពម្ចាស់ការ បន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិបានកើតឡើង ខេត្តបានអនុវត្តន៍គោលការណ៍លុបបំបាត់ផ្ទះបណ្ដោះអាសន្ន និងផ្ទះទ្រុឌទ្រោមសម្រាប់គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ ដោយសន្សំសំចៃពេលវេលាក្នុងការបង្កើតយន្តការថ្មី។ គួរឲ្យកត់សម្គាល់ថា ខេត្ត Gia Lai មិនស្នើសុំមូលនិធិបន្ថែមពីមជ្ឈិមនោះទេ ប៉ុន្តែបានធានាធនធានតាមរយៈថវិកាបម្រុងដែលមជ្ឈិមបានប្រគល់ជូន រួមជាមួយនឹងការចូលរួមពីអង្គការ និងបុគ្គលនានាផងដែរ៕

