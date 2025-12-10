ព័ត៌មាន
ខេត្ត ក្វាង និញនឹងមានមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដែលមានផ្ទៃដី ២៤,៥ ហិកតា
FPT មានគម្រោងវិនិយោគលើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេស ការិយាល័យគ្រប់គ្រង និងការងារជំនួយសមកាលកម្ម ដើម្បីទាក់ទាញបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ទិន្នន័យធំ IoT សុវត្ថិភាពបណ្តាញ និងសហគ្រាសស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍។
គម្រោងមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលទួនចូវនឹងរួមចំណែកធ្វើឱ្យខេត្តក្វាងនិញក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយនៅភាគខាងជើង ជាកន្លែងដែលសហគ្រាសឌីជីថល បញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានាពេលអនាគតបានជួបគ្នា។ ការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ FPT រួមចំណែកដល់ការបង្កើតសន្ទុះសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ដោយបើកមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ខេត្តក្វាងនិញទម្លុះទម្លាយ និងឈានដល់កម្រិតតំបន់ក្នុងយុគសម័យនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិត។
លោក Nguyen Van Khoa អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន FPT បានបញ្ជាក់ថា នាពេលខាងមុខ FPT នឹងវិនិយោគលើមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងនវានុវត្តន៍នៅទួនចូវ។ FPT មានគម្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងបណ្តុះបណ្តាល និងភ្ជាប់អ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងបរទេស និងសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យា ដោយមានគោលបំណងប្រែក្លាយទួនចូវទៅជាស្នូលវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍របស់ខេត្ត ដោយឧបត្ថម្ភដល់គោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតង និងវិលជុំ ដល់ឆ្នាំ ២០៣០។
ឆ្នាំ ២០២៥ ខេត្តក្វាងនិញជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ ទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងសន្ទស្សន៍នវានុវត្តន៍ក្នុងស្រុក (PII) កើនឡើង ៣ កន្លែងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០២៤។ នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ខេត្តដើម្បីបន្តអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៥៧ របស់ការិយាល័យនយោបាយស្តីពីការទម្លុះទម្លាយថ្មីៗក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៕