ខេត្តបាក់និញទទួលកិត្តនាមជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាតិ សម្រាប់ពិធីបុណ្យ លីម
ពិធីបុណ្យលីម ឆ្នាំ២០២៦ បានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលពីរថ្ងៃ៖ ទី២៨ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី១ ខែមីនា ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១២ និងទី១៣ នៃខែមិគសិរ តាមច័ន្ទគតិ) ដោយមានការចូលរួមពីភូមិចំនួន១៣។ ការច្រៀង ក្វាន់ហូ គឺជា "ព្រលឹង" នៃពិធីបុណ្យលីម ហើយពិធីបុណ្យលីម គឺជាកន្លែងដែលបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃការច្រៀងប្រជាប្រិយក្វាន់ហូ ត្រូវបានរក្សាទុក សម្តែង និងផ្សព្វផ្សាយតាមរបៀបដ៏រស់រវើក និងពេញលេញបំផុត។ ក្រៅពីតំបន់កណ្តាល ពិធីបុណ្យនេះក៏បានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅក្នុងភូមិនានា ជាមួយនឹងសកម្មភាពវប្បធម៌ក្វាន់ហូដ៏វិសេសវិសាល ដូចជាការច្រៀងឆ្លងឆ្លើយ ការសម្តែងលើឆាក ការច្រៀងលើទូក ការច្រៀងនៅតាមសាលាភូមិ វត្តអារាម និងផ្ទះរបស់សិល្បៈករ។
ពិធីបុណ្យលីម បានរួមចំណែកលើកតម្កើងនិងផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីវប្បធម៌របស់តំបន់ Kinh Bac ជាពិសេសគឺបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃការច្រៀងចម្រៀងប្រជាប្រិយក្វានហូ របស់ខេត្តបាក់និញ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ UNESCO៕