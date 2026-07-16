ព័ត៌មាន
ខេត្តអានយ៉ាង ទទួលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្ត និងអ្នកជំនាញវៀតណាមនៅខេត្តព្រះសីហនុ
លោក ឡេ វ៉ាន់ភឿក (Le Van Phuoc) អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត និងជាប្រធានគណៈកម្មការជំនាញខេត្តអានយ៉ាង បានសម្តែងក្តីសង្ឃឹមថា ភាគីទាំងពីរនឹងបន្តពង្រឹងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលទាំងអស់សម្រាប់កងកម្លាំងដែលមានភារកិច្ចស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនដែលនៅសេសសល់ក្នុងតំបន់ ដោយរួមចំណែកដល់ការអនុវត្តយុទ្ធនាការកំពូល ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ ស្វែងរកនិងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី។ ចាប់តាំងពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្តីពីការស្វែងរក ការប្រមូល និងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីក្នុងឆ្នាំ ២០០០ មក ក្រុម K៩២ បានស្វែងរក ប្រមូល និងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ២.១៧៨ នាក់ នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តកំពត ខេត្តកោះកុង និងខេត្តកែប។
រីឯខ្លូនវិញ លោក សុខ ភា អភិបាលរង និងជាប្រធានគណៈកម្មការជំនាញខេត្តព្រះសីហនុបានអះអាងថា នឹងបន្តដឹកនាំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ឱ្យសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មការជំនាញខេត្តអានយ៉ាង ផ្តល់ព័ត៌មាននិងការគាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់កងកម្លាំងស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី រួមចំណែកដល់ការថែរក្សា និងលើកកម្ពស់ចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងកម្ពុជា និងវៀតណាម ក៏ដូចជារវាងខេត្តទាំងពីរ ព្រះសីហនុ និងអានយ៉ាង៕