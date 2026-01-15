ព័ត៌មាន
ខេត្តដុងថាបអនុវត្តន៍យ៉ាងល្អនូវការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU
រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ខេត្តដុងថាប បានអនុវត្តន៍យ៉ាងប្តូរផ្តាច់នូវការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU។ ខេត្តបានបំពេញទាំង ១០០% នៃការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ក្រុមនាវាដែលកំពុងប្រតិបត្តិការ ដោយមាននាវានេសាទចំនួន ១.៣២៦ គ្រឿងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណស្រប់ច្បាប់; នាវានេសាទ ១០០% ត្រូវបានបំពាក់ឧបករណ៍តាមដានការធ្វើដំណើរនិងរក្សាទំនាក់ទំនង២៤/២៤ម៉ោង ចាប់ពីពេលចាកចេញពីកំពង់ផែរហូតដល់ពេលមកដល់កំពង់ផែវិញ។
ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការ ក្រុមអធិការអន្តរផ្នែកមជ្ឈិម បានត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់លើការរៀបចំ និងការអនុវត្តភារកិច្ចដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ (IUU) និងការអនុវត្តអនុសាសន៍របស់ EC នៅកំពង់ផែនេសាទ My Tho ; ហើយបានធ្វើការជាមួយមន្ទីរកសិកម្ម និងបរិស្ថានខេត្តលើការគ្រប់គ្រងកងនាវានេសាទ ការត្រួតពិនិត្យបរិមាណផលនេសាទ និងការតាមដានប្រភពដើមជលផល។
នៅចុងបញ្ចប់នៃការត្រួតពិនិត្យ លោក ង្វៀន ក្វាង ហ៊ុង អនុប្រធាននាយកដ្ឋានជលផលនិងត្រួតពិនិត្យការនេសាទ បានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធីសាស្រ្តដ៏ម៉ឺងម៉ាត់និងមានលក្ខណៈប្រព័ន្ធរបស់ខេត្តដុងថាប ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់។ ក្រុមអធិការក៏បានចង្អុលបង្ហាញពីចំណុចខ្វះខាត សម្រាប់មូលដ្ឋានដោះស្រាយនិងបំពេញឱ្យបានឆាប់រហ័សមុនពេលក្រុមអធិការ EC មកដល់វៀតណាម៕
