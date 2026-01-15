Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ខេត្តដុងថាបអនុវត្តន៍​យ៉ាងល្អនូវការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU

ដើម្បីបម្រើដល់ការត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) លើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU) នាពេលខាងមុខនេះ ក្រុមអធិការអន្តរផ្នែកមជ្ឈិមទើបបានចុះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តវិធានការទាំងនេះនៅខេត្តដុងថាប។

ទូកនេសាទចូលចតនៅកំពង់ផែ My Tho បន្ទាប់ពីដំណើរនេសាទ។ រូបថត៖ Chu Trinh/VOV-ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long

រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ខេត្តដុងថាប បានអនុវត្តន៍យ៉ាងប្តូរផ្តាច់នូវការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU។ ខេត្តបានបំពេញទាំង ១០០% នៃការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ក្រុមនាវាដែលកំពុងប្រតិបត្តិការ ដោយមាននាវានេសាទចំនួន ១.៣២៦ គ្រឿងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណស្រប់ច្បាប់; នាវានេសាទ ១០០% ត្រូវបានបំពាក់ឧបករណ៍តាមដានការធ្វើដំណើរនិងរក្សាទំនាក់ទំនង២៤/២៤ម៉ោង ចាប់ពីពេលចាកចេញពីកំពង់ផែរហូតដល់ពេលមកដល់កំពង់ផែវិញ។

ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការ ក្រុមអធិការអន្តរផ្នែកមជ្ឈិម បានត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់លើការរៀបចំ និងការអនុវត្តភារកិច្ចដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ (IUU) និងការអនុវត្តអនុសាសន៍របស់ EC នៅកំពង់ផែនេសាទ My Tho ; ហើយបានធ្វើការជាមួយមន្ទីរកសិកម្ម និងបរិស្ថានខេត្តលើការគ្រប់គ្រងកងនាវានេសាទ ការត្រួតពិនិត្យបរិមាណផលនេសាទ និងការតាមដានប្រភពដើមជលផល។

ក្រុមអធិការអន្តរផ្នែកមជ្ឈិម ត្រួតពិនិត្យការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU នៅខេត្តដុងថាប។ រូបថត៖ Chu Trinh/VOV-ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long

នៅចុងបញ្ចប់នៃការត្រួតពិនិត្យ លោក ង្វៀន ក្វាង ហ៊ុង អនុប្រធាននាយកដ្ឋានជលផលនិងត្រួតពិនិត្យការនេសាទ បានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធីសាស្រ្តដ៏ម៉ឺងម៉ាត់និងមានលក្ខណៈប្រព័ន្ធរបស់ខេត្តដុងថាប ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់។ ក្រុមអធិការក៏បានចង្អុលបង្ហាញពីចំណុចខ្វះខាត សម្រាប់មូលដ្ឋានដោះស្រាយនិងបំពេញឱ្យបានឆាប់រហ័សមុនពេលក្រុមអធិការ EC មកដល់វៀតណាម៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

