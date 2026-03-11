ព័ត៌មាន
ខេត្តដាក់ឡាក់ប្តេជ្ញារួមជាមួយប្រទេសទាំងមូលដក “កាតលឿង” IUU
ខេត្តកំពុងត្រៀមរៀបចំលក្ខខណ្ឌល្អបំផុត ដើម្បីផ្តល់ជូនពេញលេញ និងត្រឹមត្រូវ នូវលទ្ធផលវិជ្ជមានដែលសម្រេចបានក្នុងការអនុវត្តអនុសាសន៍របស់ EC ដោយប្តេជ្ញាចូលរួមជាមួយប្រទេសទាំងមូល ដក “កាតលឿង” IUU។
យោងតាមផែនការ ក្រុមត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) នឹងជួបធ្វើការនៅនាយកដ្ឋាននេសាទនិងកិច្ចការសមុទ្រខេត្តដាក់ឡាក់ លើខ្លឹម សារដូចជា៖ ការគ្រប់គ្រងកងនាវា; ការតាមដាន និងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនាវានេសាទ; ការងារបញ្ជាក់និងអនុវត្តច្បាប់ទាក់ទងនឹងការដោះស្រាយការរំលោភបំពានរដ្ឋបាល; និងធ្វើការនៅកំពង់ផែនេសាទ Đông Tác (ដុងតាក់)។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងត្រួតពិនិត្យអាជីវកម្មកែច្នៃ និងនាំចេញអាហារសមុទ្រមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តដាក់ឡាក់។ លោក តា អាញ់ ទួន ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តដាក់ឡាក់ បានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខេត្ត ក្នុងការចូលរួមជាមួយប្រទេសទាំងមូល ដក "កាតលឿង" IUU ឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍវិស័យនេសាទប្រកបដោយចីរភាព មានទំនួលខុសត្រូវ និងអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិ។
“កងកម្លាំងការពារព្រំដែន និងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងកំពង់ផែនេសាទ ត្រូវតែជូនដំណឹង ដល់អ្នកនេសាទយ៉ាងទូលំទូលាយ អំពីការពិន័យចំពោះការរំលោភបំពាន; គ្រប់គ្រងនាវានេសាទទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរ និងក្រៅឆ្នេរសមុទ្រ ព្រមទាំងពន្យល់ពីវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយការរំលោភបំពាន; រៀបចំឯកសារ និងកំណត់ត្រាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់នាវានេសាទនៅក្នុងតំបន់ទាក់ទងនឹងការបង្ការ និងការគ្រប់គ្រង IUU ក៏ដូចជា បង្ហាញពីវិធីសាស្រ្តដ៏ម៉ឺងម៉ាត់របស់ខេត្តចំពោះបញ្ហានេះ”៕