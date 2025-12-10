ព័ត៌មាន
ខេត្តក្វាងនិញ អនុវត្តការគ្រប់គ្រងឌីជីថលអ្នកទេសចរដែលមកទស្សនាឈូងសមុទ្រហាឡុង
អ្នកទេសចរអន្តរជាតិផ្តល់ព័ត៌មានលិខិតឆ្លងដែន និងសញ្ជាតិ។ កុមារ និងមនុស្សដែលគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអាណាព្យាបាល។ ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណនេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលិកលក់សំបុត្រ និងត្រួតពិនិត្យនៅកំពង់ផែអ្នកដំណើរអន្តរជាតិហាឡុង និងកំពង់ផែអ្នកដំណើរអន្តរជាតិទួនចូវ។
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហាឡុង - អៀនទឺ បានឲ្យដឹងថា ទិន្នន័យត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងត្រឹមត្រូវ ដោយធានាសុវត្ថិភាព។ អង្គភាពនេះមានគោលបំណងបំពេញមូលដ្ឋានទិន្នន័យ និងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការលក់សំបុត្រត្រឹមថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦។
មុននោះ ខេត្តក្វាងនិញ បានសម្របសម្រួលជាមួយធនាគារ Vietcombank និងដៃគូ ដើម្បីដាក់ពង្រាយ VietQR Global សម្រាប់អ្នកទេសចរឆ្លងដែន។ ដូច្នេះ ចាប់ពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ អ្នកទេសចរចិនអាចស្កេនលេខកូដ QR ដោយប្រើកម្មវិធីទូទាត់ដែលធ្លាប់ស្គាល់នៅចំណុចសេវាកម្មជាច្រើននៅក្នុងខេត្ត។
ខេត្តក៏កំពុងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទេសចរណ៍ឌីជីថលផងដែរ ជាមួយនឹងផែនទីអនឡាញដែលរួមបញ្ចូលគោលដៅរាប់ពាន់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទេសចរស្វែងរកព័ត៌មាន ទិសដៅ វាយតម្លៃសេវាកម្ម និងទទួលបានការណែនាំអំពីដំណើរកម្សាន្តតាមរយៈកម្មវិធី ឬលេខកូដ QR៕