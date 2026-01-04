Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ខេត្តក្វាងនិញស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ ៥៣០,០០០ នាក់ក្នុង​ឱកាស​ឈប់សម្រាកឆ្នាំ​ថ្មី​

ក្នុងឱកាសឈប់សម្រាកឆ្នាំថ្មីសកលឆ្នាំ ២០២៦ ខេត្តក្វាងនិញបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនធំ។

ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកដល់ខេត្តក្វាងនិញទទួល​ភ្ញៀវទេសចរទី ៣ លាន ក្នុងឆ្នាំ២០២៦។ រូបថត៖ VNA

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦ ខេត្តក្វាងនិញបានទទួលភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ ៥៣០,០០០ នាក់ រួមទាំងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ៤៤,៤០០ នាក់។ លោក ង្វៀន ឡាំ ង្វៀន អនុប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ខេត្តក្វាងនិញ បានឲ្យដឹងថា សញ្ញាវិជ្ជមានចាប់ពីដើមឆ្នាំគឺជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ផ្នែកទេសចរណ៍ក្វាងនិញ ខិតខំសម្រេចបាននូវគោលដៅស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ ២២ លាននាក់នៅឆ្នាំ ២០២៦។

ក្នុងឱកាសនេះ គោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ពេញនិយមដូចជា៖ ឈូងសមុទ្រហាឡុង ឧទ្យាន Sun World Ha Long សារមន្ទីរក្វាងនិញ តំបន់កេរ្តិ៍ដំណែលនិងរមណីយដ្ឋាន Yen tu បានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍យ៉ាងច្រើនកុះករ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួនប្រាំនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្តើមអាណត្តិថ្មី

សមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួនប្រាំនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្តើមអាណត្តិថ្មី

ប្រទេសចំនួន ៥ គឺបារ៉ែន កូឡុំប៊ី សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ ឡាតវី និងលីបេរីយ៉ា នាថ្ងៃទី ២ ខែមករា បានចាប់ផ្តើមអាណត្តិជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ។ អាណត្តិរយៈពេល ២ ឆ្នាំរបស់ពួកគេនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ថ្ងៃទី ២ ខែមករា គឺជាថ្ងៃធ្វើការដំបូងនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ បន្ទាប់ពីថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យណូអែល និងឆ្នាំថ្មី។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top