ព័ត៌មាន

ខេត្តក្វាងនិញរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រង មិនឲ្យកើតមានឡើងការរំលោភបំពានលើការនេសាទ IUU

ខេត្តក្វាងនិញកំពុងដាក់ពង្រាយអនុវត្តន៍ដំណោះស្រាយជាច្រើនសំដៅទប់ស្កាត់ និងឈានដល់ការបញ្ចប់ការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU)។
នាវានេសាទទាំងអស់ដែលមានប្រវែង ១៥ ម៉ែត្រ ឬវែងជាងនេះ ត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនាវា (VMS) និងរក្សាការតភ្ជាប់ជាប្រចាំ។ (រូបថត៖ VOV)

យោងតាមមន្ទីរកសិកម្មនិងបរិស្ថានខេត្តក្វាងនិញ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ខេត្តទាំងមូលមាននាវានេសាទជាង ៤.១០០ គ្រឿងដែលមានប្រវែង ៦ ម៉ែត្រ ឬវែងជាងនេះ ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជី និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជលផលជាតិ។ នាវានេសាទបំពេញលក្ខខ័ណ្ឌទាំង ១០០% ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ។ ហើយនាវានេសាទទាំងអស់ដែលមានប្រវែង ១៥ ម៉ែត្រ ឬវែងជាងនេះ ត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនាវា (VMS) និងរក្សាការតភ្ជាប់ជាប្រចាំ។ គ្មាននាវានេសាទណាមួយបានរំលោភលើដែនទឹកបរទេសឡើយ។ អ្នកនេសាទ Trần Văn Thực នៅសង្កាត់ ហាអាន ខេត្តក្វាងនិញ) បាននិយាយថា៖

“មិនត្រឹមតែគ្រួសារខ្ញុំទេ អ្នកនេសាទទាំងអស់នៅទីនេះសុទ្ធតែគោរពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុប និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។ ប្រជាជនគោរពតាមទាំង ១០០% ហើយមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតមានឡើងនៅលើសមុទ្រទេ”។

ការគ្រប់គ្រងនាវានេសាទទាំងចូល និងចេញពីកំពង់ផែ និងការតាមដានអាហារសមុទ្រត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមក នាវានេសាទជិត ៣.០០០ គ្រឿងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ គ្រប់គ្រងតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ទិន្នផលត្រួតពិនិត្យបានឈានដល់ជាង ៣.២០០ តោន ជាមួយនឹងអត្រាអនុវត្តន៍ជាង ៩៩%៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ យុទ្ធសាស្ត្រប្រេងនៅងីសឺនត្រូវតែអនុវត្តឈរលើស្មារតីជាបន្ទាន់

នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមីនានេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញឈីញ បានអញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេង និងប្រេងឥន្ធនៈងីសឺន និងអញ្ជើញត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងទុកបម្រុងប្រេងឥន្ធនៈជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅងីសឺន។
