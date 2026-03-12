ព័ត៌មាន
ខេត្តក្វាងនិញត្រៀមរៀបចំផែនការបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកទេសចរ
ដើម្បីធានាសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមកទស្សនា និងស្នាក់នៅក្នុងតំបន់ ខេត្តក្វាងនិញបានបង្កើតផែនការជាក់លាក់ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍។ នៅក្នុងសង្កាត់ Bai Chay ជាតំបន់ទេសចរណ៍សំខាន់មួយរបស់ខេត្តក្វាងនិញ មានភ្ញៀវទេសចរជាមធ្យម ១០.០០០នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ តាមការព្យាករណ៍ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា នឹងមានភ្ញៀវទេសចរវៀតណាមប្រហែល ២.០០០នាក់ ស្នាក់នៅតាមសណ្ឋាគារ និងផ្ទះសំណាក់នៅក្នុងសង្កាត់នេះ។ ដើម្បីធានាថា ការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសុវត្ថិភាព ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិ និងមិនប៉ះពាល់ដល់បទពិសោធន៍របស់អ្នកទេសចរ សង្កាត់ Bai Chay បានពិនិត្យឡើងវិញនូវកន្លែងស្នាក់នៅ បង្កើនការឃោសនាអំពីសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកបោះឆ្នោត និងសម្របសម្រួលជាមួយសហគ្រាសទេសចរណ៍ ដើម្បីណែនាំ និងគាំទ្រដល់អ្នកទេសចរក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត។ លោក Nguyen Hoang Quy លេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនសង្កាត់ Bai Chay បានឲ្យដឹងថា៖ "បច្ចុប្បន្ន យើងកំពុងសម្របសម្រួលជាមួយសណ្ឋាគារ និងក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ធំៗ ដើម្បីស្ថិតិចំនួនអ្នកទេសចរដែលចង់បោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់។ តាមនោះ យើងនឹងណែនាំនីតិវិធី និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកទេសចរទាំងនេះ អនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោត នៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់"៕