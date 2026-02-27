Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ខេត្តក្វាងទ្រី អនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវការត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងនាវានេសាទនៅតាមមាត់ទន្លេ និងកំពង់ផែនេសាទ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភៈ បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តក្វាងទ្រី បានរៀបចំសន្និសីទ ដើម្បីវាយតម្លៃលទ្ធផលនៃការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU) ក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ កំណតើទិសដៅនិងដំណោះស្រាយសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦។
អាជ្ញាធរខេត្ត ត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍តាមដាននាវានៅលើទូកនេសាទ។ រូបថត៖ Thanh Hieu /VOV-ភាគកណ្តាល

ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក្វាងទ្រី លោក លេ វ៉ាន់បាវ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នាពេលខាងមុខ អង្គភាព និងមូលដ្ឋាននានា គួរតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់ជាបន្ទាន់នូវភារកិច្ចទាំងអស់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU រៀបចំឯកសារ និងទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបង្ហាញដល់ក្រុមអធិការរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) ថា ការអនុវត្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU គឺមានភាពស្មោះត្រង់ សត្យានុម័ត និងមាន វឌ្ឍនភាពជាវិជ្ជមាន ដែលបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងសុឆន្ទៈក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU។

បញ្ជាការដ្ឋានកងការពារព្រំដែនខេត្ត បន្តអនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពនូវការត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រង ដើម្បីធានាថា នាវានេសាទទាំង ១០០% ដែលចាកចេញពីកំពង់ផែ ត្រូវបំពេញតាមបទបញ្ញត្តិ មិនបទបញ្ញត្តិឲ្យនាវានេសាទដែលរំលោភបំពានលើបទបញ្ញត្តិអាចចេញទៅសមុទ្រឡើយ៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

លោក ត្រិន ថាញ់មិន ប្រធានរដ្ឋសភា និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានសង្កត់ធ្ងន់លើមេរៀនបទពិសោធន៍ស្តីពីការពង្រីកស្មារតីនៃផែនមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល ក៏ដូចជាការផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងរលូន ដើម្បីធានាតម្លាភាព និងប្រជាធិបតេយ្យ។
