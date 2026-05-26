ព័ត៌មាន

ខិតខំប្រឹងប្រែងជួយឧបត្ថម្ភសហគ្រាស អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ និងសហករណ៍ចំនួន ២៥ ពាន់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយចីរភាព

រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទើបតែបានអនុម័តលើកម្មវិធីជួយឧបត្ថម្ភការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០។

គោលដៅរួមនៃកម្មវិធីនេះគឺសំដៅជំរុញសហគ្រាសក្នុងវិស័យឯកជនរីកចម្រើនប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាព ក្នុងទិសដៅចីរភាព ដោយធានាថា សកម្មភាពទាំងអស់មានតុល្យភាពរវាងប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវសង្គម និងការការពារបរិស្ថាន ដើម្បីអនុវត្តន៍គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពទាំង ១៧ (SDGs) រហូតដល់ឆ្នាំ ២០៣០ និងការសន្យាបំភាយឧស្ម័នសូន្យសុទ្ធត្រឹមឆ្នាំ ២០៥០។ លើសពីនេះ អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភសហគ្រាស អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ និងសហករណ៍ ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយចីរភាព រួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ការបង្កើតការងារធ្វើ ការកែលម្អស្តង់ដារជីវភាពរស់នៅសម្រាប់ជនដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប និងជនងាយរងគ្រោះ ការពារបរិស្ថាន និងឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅវៀតណាម។

គោលដៅនៃកម្មវិធីក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០២៦-២០៣០ គឺការជួយឧបត្ថម្ភសហគ្រាស អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ និងសហករណ៍ចំនួន ២៥ ពាន់ ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយចីរភាព។ ជួយឧបត្ថម្ភការអភិវឌ្ឍគំរូសហគ្រាស អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារនិងសហករណ៍ដែលធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយចីរភាព យ៉ាងហោចណាស់ ២០ ដើម្បីរីកសាយភាយ និងលើកទឹកចិត្តដល់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មប្រកបដោយចីរភាព។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ទាក់ទាញ និងកៀរគរធនធានស្របច្បាប់ ជាពិសេសពីវិស័យធុរកិច្ច និងសេដ្ឋកិច្ចឯកជន ដើម្បីអនុវត្តន៍គំនិតផ្តួចផ្តើម​ ឆ្ពោះទៅរកការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយចីរភាពផងដែរ៕

តាម vovworld.vn/km-KH

សប្តាហ៍តន្ត្រីអន្តរជាតិ Hue ឆ្នាំ២០២៦៖ ក្បាច់របាំវប្បធម៌ចម្រុះពណ៌នៅតាមទន្លេ Huong

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា គណៈកម្មការរៀបចំ Festival Hue ឆ្នាំ២០២៦ បានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានដើម្បីប្រកាសពីសប្តាហ៍តន្ត្រីអន្តរជាតិ Hue ឆ្នាំ២០២៦។
