ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុនវៀតតែលឧទ្ទេសនាមផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមនៅឯពិព័រណ៍ទូរស័ព្ទចល័តធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោក

នៅក្នុងពិព័រណ៍ទូរស័ព្ទពិភព លោក (MWC) ២០២៦ ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងបាសេឡូណា ប្រទេសអេស្ប៉ាញ (ថ្ងៃទី ២-៥ ខែមីនា) ក្រុមហ៊ុន វៀត តែល គ្រុប ដែលជាសាជីវកម្មទូរគមនាគមន៍ និងឧស្សាហកម្មយោធា គឺជាអ្នកតំណាងតែមួយគត់មកពីប្រទេសវៀតណាមដែលមានស្តង់បង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា។

ឧត្តមសេនីយ៍ទោ កៅ ឌឹក ថាំង ប្រធាន និងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន វៀត តែល ស្វាគមន៍តំណាងក្រុមហ៊ុន Cisco នៅស្តង់ វៀត តែល ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ MWC (រូបថត៖ វៀត តែល)

ដោយមានប្រធានបទ "The IQ Era - យុគសម័យបញ្ញា" ពិព័រណ៍ MWC Barcelona ២០២៦ បានប្រមូលផ្តុំសាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេមកពីប្រទេស និងដែនដីជាង ២០០។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំនេះ ក្រុមហ៊ុន វៀត តែលបានបង្ហាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃផលិតផល និងសេវាកម្មចំនួន ២៤ ដែលត្រូវបានស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍និងធ្វើជាម្ចាស់ទាំងស្រុងដោយវិស្វករ វៀតណាម។ ឧត្តមសេនីយ៍ទោ តាវ ឌឹក ថាំង ប្រធាននិងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន វៀត តែល បានថ្លែងថា ការចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ MWC មិនត្រឹមតែដើម្បីឧទ្ទេសនាមផលិតផល "ផលិតនៅវៀតណាម" ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងដើម្បីរៀនសូត្រ ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលដែលមានសុវត្ថិភាព ឆ្លាត វៃ និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ក្រុមហ៊ុន វៀត តែល ក៏បានបង្ហាញពីចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការតភ្ជាប់ឆ្លាតវៃជំនាន់ក្រោយជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដូចជា ផ្កាយរណប 5G ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទាប បញ្ញាសិប្បនិម្មិតមនុស្សយន្ត និងវេទិកាការពិតនិម្មិត និងបន្ថែមស្វ័យប្រវត្តិ។

នៅខាងក្រៅការតាំងពិព័រណ៍នេះ ក្រុមហ៊ុន វៀត តែល នឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗជាមួយសាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យា សកលដូចជា Qualcomm, Cisco និង Nokia ដោយពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យ 5G Advanced, 6G, AI និងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត។ ជាពិសេស គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ក្រុមហ៊ុន វៀត តែល Telecom ក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវបណ្តាញទូរគមនាគមន៍របស់ខ្លួនត្រូវបានតែង តាំងនៅក្នុងពានរង្វាន់ GSMA GLOMO Awards - ពានរង្វាន់ដ៏មានកិត្យានុភាពដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា "អូស្ការនៃឧស្សាហកម្មទូរស័ព្ទចល័ត"៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកហ្វាម មិញ ជីញស្នើឱ្យដកកាតលឿងរបស់ EC និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពវិស័យជលផលវៀតណាម

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកហ្វាម មិញ ជីញស្នើឱ្យដកកាតលឿងរបស់ EC និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពវិស័យជលផលវៀតណាម

នារសៀលថ្ងៃទី ៣ ខែមីនា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី ៣២ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិស្តីពីការបង្ការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU) នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានថ្លែងថា តាមគម្រោង ក្រុមត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) គ្រោងនឹងមកធ្វើការនៅវៀតណាមក្នុងខែមីនានេះ។
