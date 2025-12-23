ព័ត៌មាន
ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនូវប្រព័ន្ធ ផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពដើមចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥
តាមរយៈព័ត៌មានផលិតផលដែលមាន តម្លាភាពដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចជាលេខកូដ QR អ្នកប្រើប្រាស់អាចកំណត់ អត្តសញ្ញាណផលិតផលពិតប្រាកដបានយ៉ាងងាយស្រួល ខណៈពេលដែលសហ គ្រាសមានឧបករណ៍បន្ថែមដើម្បីបញ្ជាក់ពីកិត្យានុភាពម៉ាកយីហោ បង្ការនិងទប់ស្កាត់ ទំនិញក្លែងក្លាយ។
ការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពដើមរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹង ផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស បង្កើតមូលដ្ឋានរួម ក្នុងសមត្ថភាពផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពទំនិញ តាមនោះជំរុញការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យ ទាំងមូល។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ នៅចំពោះមុខនិន្នាការដែលអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែ យកចិត្តទុកដាក់ដល់គុណភាព សុវត្ថិភាព ប្រភពដើម និងនិរន្តរភាពរបស់ផលិតផល នោះ ប្រព័ន្ធនេះជួយផ្តល់ព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ មានតម្លាភាព និងត្រឹមត្រូវ ជួយអ្នក ប្រើប្រាស់ធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ រួមចំណែកដល់ ការកសាងវប្បធម៌ប្រើប្រាស់ដ៏ស្អាតស្អំ និងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារទំនិញប្រកបដោយ ចីរភាព៕