ក្រសួងសុខាភិបាលបង្កើនការឃ្លាំមើល នៅចំពោះមុខហានិភ័យនៃជំងឺអេបូឡា
នេះគឺជាការព្រមានផ្នែគសុខាភិបាលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសនានាក្នុងការបង្កើនការឃ្លាំមើល ការរកឃើញ និងការត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតប។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះមិនមានន័យថា ជំងឺនេះបានរីករាលដាលទូទាំងពិភពលោកនោះទេ។
យោងតាមព័ត៌មានរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦ នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ មានករណីឆ្លងជំងឺចំនួន ៨ នាក់ ករណីសង្ស័យថាឆ្លងជំងឺមានចំនួន ២៤៦ នាក់ និងករណីអ្នកស្លាប់ដែលសង្ស័យថាឆ្លងជំងឺមានចំនួន ៨០ នាក់ នៅក្នុងខេត្តអ៊ីទូរី។ នៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដា មានករណីឆ្លងជំងឺចំនួន ២ ករណី រួមទាំងការស្លាប់ចំនួន ១ ករណីនៅទីក្រុងកាំប៉ាឡា។ ករណីទាំងពីរនេះ ពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសកុងហ្គោ។
អេបូឡាគឺជាជំងឺឆ្លងដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និងស្លាប់។ ក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវការវិវត្តនៃជំងឺនេះ ដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានជាប្រចាំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក ជាស្ថាប័នស្នូលដែលអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិសុខាភិបាលជាតិ និងបង្កើនការឃ្លាំមើលនៅតាមមណ្ឌលសុខភាព និងការពិនិត្យសុខាភិបាលនៅតាមច្រកព្រំដែន៕