ព័ត៌មាន
ក្បួនដង្ហែរ ព្យុហយាត្រាអបអរសាទរទិវាបុណ្យថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា រួមចំណែកក្នុងការពូនជ្រុំទំនុកចិត្តនិងផ្សព្វផ្សាយការតបស្នងសងគុណ
នេះជាការបញ្ជាក់របស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ លោក Le Hai Binh ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនាថ្ងៃទី ៦ កញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ ស្តីពីសារៈសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃក្បួនដង្ហែ ព្យុហយាត្រា ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាបដិវត្តន៍ខែសីហាដោយជោគជ័យនិងបុណ្យជាតិថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញានាពេលកន្លងមក។
លោក Le Hai Binh បានមានប្រសាសន៍ថា លទ្ធផលដ៏ល្អនៃក្បួនដង្ហែ ព្យុហយាត្រានាពេលថ្មីៗនេះ គឺការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងកម្លាំងជាច្រើន មន្ទីរ ក្រសួង ស្ថាប័នមជ្ឈិម និងមូលដ្ឋាន ក៏ដូចជារបស់ប្រជាជន។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបង្ហាញពីជំនឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់បក្ស សេចក្តីប្រាថ្នាស្ទុះឈានទៅមុខរបស់ប្រទេសជាតិ ហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏ជាការតបស្នងសងគុណចំពោះអ្នកដែលលះបង់ឈាមស្រស់ សាច់ស្រស់ ក្នុងដំណើរបដិវត្តន៍ក្នុងរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំកន្លងមក។ ពិធីក្បួនដង្ហែ ព្យុហយាត្រាថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា គឺជាសារមួយផ្ញើរទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិអំពីសន្តិភាព ឯករាជ្យ មិត្តភាពវៀតណាម អនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន ពហុភាគីនិងពិពិធកម្ម។ ស្ថិតិបង្ហាញថា វីដេអូឃ្លីបខ្លីជិត ៦០០.០០០ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ ដោយមានអ្នកចូលចិត្តជាង ២០ លាន អ្នកចែករំលែកជាង ២លានលើក និង ១ ពាន់លានទស្សនា ដែលផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនៃប្រទេសវៀតណាមដ៏ស្រស់ស្អាតនិងពោរពេញដោយមោទនភាព៕