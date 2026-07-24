ព័ត៌មាន
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-អាមេរិក
ក្នុងជំនួបនេះ លោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហយទ្រុង បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមក្នុងការធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីបញ្ចប់ការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបដិការដោយមានយុត្តិធម៌ និងតុល្យភាពរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយជឿជាក់ថា កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជាកម្លាំងចលករ និងមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ ដើម្បីឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងស្ថិរភាពជាងមុន។ លោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហយទ្រុង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមជានិច្ចកាលឱ្យតម្លៃ និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបំផុតសម្រាប់សហគ្រាសអាមេរិក ធ្វើប្រតិបត្តិការ វិនិយោគរយៈពេលវែង និងមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។
រដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកលោក ម៉ាកូ រូប៊ីអូ បានបញ្ជាក់ថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មបន្តជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី។ លោកចាត់ទុកថា ភាគីទាំងពីរត្រូវរក្សាការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ហើយសង្ឃឹមថា វៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់ បដិការ យុត្តិធម៌ និងមានតុល្យភាពក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ តាមនោះបង្កើតឱកាសសេដ្ឋកិច្ច ការងារ និងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ។ លោករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ាកូ រូប៊ីអូ ក៏បានយល់ស្របជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហយទ្រុង លើការកសាងផែនការសហប្រតិបត្តិការដ៏ទូលំទូលាយរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម សន្តិសុខ-ការពារជាតិ វិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យា ការអប់រំ និងការជួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជន ជាដើម តាមនោះនាំភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្តអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងជាក់ស្តែង និងស៊ីជម្រៅ។
ភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការជំនះពុះពារលើផលវិបាកនៃសង្គ្រាម ការដោះស្រាយការបំពុលឌីអុកស៊ីន បោសសម្អាតគ្រាប់មីន ការជួយឧបត្ថម្ភជនពិការ ការស្វែងរកទាហានអាមេរិកដែលបាត់ខ្លួនក្នុងសង្គ្រាម ក៏ដូចជាការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីវៀតណាមផងដែរ៕