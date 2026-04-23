ព័ត៌មាន

កិច្ចពិភាក្សាវៀតណាម-កូរ៉េខាងត្បូង៖ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

បន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សា មេដឹកនាំទាំងពីរបានធ្វើជាសាក្សីនៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា (MOU) ចំនួន ១២ រវាងវៀតណាម និងកូរ៉េខាងត្បូង។
ទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចពិភាក្សា។ (រូបថត៖ VNA)

នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដែលបានធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី២២ ខែមេសា នៅទីក្រុងហាណូយ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម និងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង លោក លី ជេម្យុង បានឯកភាពគ្នាលើខ្លឹមសារសហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗជាច្រើន រួមទាំងការខិតខំសម្រេចបាននូវទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីចំនួន ១៥០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នៅឆ្នាំ២០៣០។

លោកប្រធានាធិបតី លី ជេម្យុង បានសម្ដែងនូវគោលបំណងថា កូរ៉េខាងត្បូងនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតរបស់ប្រទេសវៀតណាម។ មេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ជាពិសេសក្នុងវិស័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ទូរគមនាគមន៍ សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបន្តយកចិត្តទុកដាក់ ជួយឧបត្ថម្ភ ការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់សហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសនីមួយៗដែលកំពុងរស់នៅ សិក្សា និងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសមួយផ្សេងទៀត រួមទាំងគ្រួសារពហុវប្បធម៌ ព្រមទាំងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងរវាងមូលដ្ឋាននានាផងដែរ។ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម បានស្នើឱ្យកូរ៉េខាងត្បូងជួយគាំទ្រវៀតណាមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មវប្បធម៌ និងឧស្សាហកម្មកម្សាន្ត ចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ និងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅវេទិកាពហុភាគី។ មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរបានចែករំលែកចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្ររួមស្តីពីការរក្សាសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនៅសមុទ្រខាងកើត ដោយធានាសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ និងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ ១៩៨២ (UNCLOS ១៩៨២) ហើយសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការជំរុញសន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េផងដែរ។

បន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សា មេដឹកនាំទាំងពីរបានធ្វើជាសាក្សីនៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា (MOU) ចំនួន ១២ រវាងវៀតណាម និងកូរ៉េខាងត្បូង៕

តាម vovworld.vn/km-KH

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង ទទួលជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស្តូនី លោក ម៉ាហ្គូស ហ្សាក់ណា

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ក៏បានស្នើឱ្យអេស្តូនីឡើងសំឡេងដើម្បីជំរុញប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ដែលនៅសេសសល់ឱ្យផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារការវិនិយោគវៀតណាម-EU (EVIPA)។
