ព័ត៌មាន
កិច្ចពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទ៖ "បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ក្នុងយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាម"
ឯកឧត្តម Nguyen Minh Vu ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាព នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ប្រចាំកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទ៖ "បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម ក្នុងយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាម" ដែលរៀបចំដោយស្ថានទូតវៀតណាម នាព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ ដើម្បីអបអរសាទរ សមាជជាតិលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ ខាងមុខនេះ៕