ព័ត៌មាន

កិច្ចពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទ៖ "បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ក្នុងយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាម"

ស្ថានទូតវៀតណាម ប្រចាំកម្ពុជា រៀបចំកិច្ចពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទ៖ "បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ក្នុងយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាម"
ឯកឧត្តម Nguyen Minh Vu ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាព នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ប្រចាំកម្ពុជា។ រូបថត៖ AKP
 

ឯកឧត្តម Nguyen Minh Vu ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាព នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ប្រចាំកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទ៖ "បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម ក្នុងយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាម" ដែលរៀបចំដោយស្ថានទូតវៀតណាម នាព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ ដើម្បីអបអរសាទរ សមាជជាតិលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ ខាងមុខនេះ៕

ទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចពិភាក្សា។ រូបថត៖ AKP


អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញ​ចូលរួមសន្និសីទរដ្ឋាភិបាលជាមួយ​​មូលដ្ឋាន ស្តីពីការអនុវត្តភារកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៦

អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញ​ចូលរួមសន្និសីទរដ្ឋាភិបាលជាមួយ​​មូលដ្ឋាន ស្តីពីការអនុវត្តភារកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៦

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែមករា សន្និសីទបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០២៥ និងដាក់ពង្រាយភារកិច្ចឆ្នាំ២០២៦ របស់រដ្ឋាភិបាល និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមអ៊ីនធឺណិត ដោយភ្ជាប់ទៅកាន់ខេត្ត និងទីក្រុងទាំង៣៤។
