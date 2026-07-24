Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំ AMM-59៖ វៀតណាមជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន-ចក្រភពអង់គ្លេស

នាថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី ៥៩ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក ឡេ ហយទ្រុង (Le Hoai Trung) និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេស លោក អេដ មីលីបាន (Ed Miliband) បានធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន-ចក្រភពអង់គ្លេស។
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក ឡេ ហយទ្រុង (Le Hoai Trung) និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេស លោក អេដ មីលីបាន (Ed Miliband)។ រូបថត៖ VNA

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រី បានកត់សម្គាល់ដោយការពេញចិត្តថា ទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូអាស៊ាន-ចក្រភពអង់គ្លេស ក្រោយរយៈពេល៥ឆ្នាំចាប់ពីការបង្កើត សម្រេចបានលទ្ធផលសំខាន់ៗនិងជាក់ស្តែងជាច្រើន។ ភាគីទាំងពីរបានសម្រេចផែនការសកម្មភាពដំណាក់កាល ២០២២-២០២៦ ដោយមានអត្រាអនុវត្តន៍ ៩៨,៩%។ បច្ចុប្បន្ន ចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី ១២ របស់អាស៊ាន និងជាវិនិយោគិនផ្ទាល់ពីបរទេសធំទី ៦ របស់អាស៊ាន។ នៅឆ្នាំ ២០២៥ ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា សម្រេចបានជាង​៤៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ខណៈដែលការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅអាស៊ានសម្រេចបាន ៩,២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ចក្រភពអង់គ្លេស បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងយន្តការ និងក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការរបស់អាស៊ាន លើសសរស្តម្ភទាំងបី៖ សន្តិសុខនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម-វប្បធម៌ ហើយប្តេជ្ញាគាំទ្រមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានផងដែរ។

ដោយផ្អែកលើសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាន និងដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិយាកាសយុទ្ធសាស្ត្រដែលកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះ រដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់បានឯកភាពអនុម័តលើផែនការសកម្មភាពអាស៊ាន-ចក្រភពអង់គ្លេស ដំណាក់កាល ២០២៧-២០៣១ និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌឯកសារទស្សនៈអាស៊ានស្តីពីមហាសមុទ្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក (AOIP) តាមនោះបង្កើតក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន-ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេលខាងមុខ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមសម្របសម្រួល និងគាំទ្រហ្វីលីពីនក្នុងការទទួលតំណែងជាប្រធានអាស៊ានប្រកបដោយជោគជ័យនៅឆ្នាំ ២០២៦

វៀតណាមសម្របសម្រួល និងគាំទ្រហ្វីលីពីនក្នុងការទទួលតំណែងជាប្រធានអាស៊ានប្រកបដោយជោគជ័យនៅឆ្នាំ ២០២៦

នាថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក ឡេ ហយទ្រុង បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីន លោកស្រី Maria Theresa Lazaro នៅខាងក្រៅសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី ៥៩ និងសន្និសីទពាក់ព័ន្ធ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top