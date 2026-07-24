ព័ត៌មាន
កិច្ចប្រជុំ AMM-59៖ វៀតណាមជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន-ចក្រភពអង់គ្លេស
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រី បានកត់សម្គាល់ដោយការពេញចិត្តថា ទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូអាស៊ាន-ចក្រភពអង់គ្លេស ក្រោយរយៈពេល៥ឆ្នាំចាប់ពីការបង្កើត សម្រេចបានលទ្ធផលសំខាន់ៗនិងជាក់ស្តែងជាច្រើន។ ភាគីទាំងពីរបានសម្រេចផែនការសកម្មភាពដំណាក់កាល ២០២២-២០២៦ ដោយមានអត្រាអនុវត្តន៍ ៩៨,៩%។ បច្ចុប្បន្ន ចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី ១២ របស់អាស៊ាន និងជាវិនិយោគិនផ្ទាល់ពីបរទេសធំទី ៦ របស់អាស៊ាន។ នៅឆ្នាំ ២០២៥ ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា សម្រេចបានជាង៤៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ខណៈដែលការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅអាស៊ានសម្រេចបាន ៩,២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ចក្រភពអង់គ្លេស បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងយន្តការ និងក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការរបស់អាស៊ាន លើសសរស្តម្ភទាំងបី៖ សន្តិសុខនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម-វប្បធម៌ ហើយប្តេជ្ញាគាំទ្រមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានផងដែរ។
ដោយផ្អែកលើសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាន និងដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិយាកាសយុទ្ធសាស្ត្រដែលកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះ រដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់បានឯកភាពអនុម័តលើផែនការសកម្មភាពអាស៊ាន-ចក្រភពអង់គ្លេស ដំណាក់កាល ២០២៧-២០៣១ និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌឯកសារទស្សនៈអាស៊ានស្តីពីមហាសមុទ្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក (AOIP) តាមនោះបង្កើតក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន-ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេលខាងមុខ៕