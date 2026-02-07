ព័ត៌មាន
កិច្ចប្រជុំរវាងការិយាល័យនយោបាយបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនិងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីស្ថានភាពនៃបក្សនីមួយៗ និងប្រទេសនីមួយៗ បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសំខាន់ៗ; បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍយ៉ាងល្អប្រសើរនៃទំនាក់ទំនងរវាងបក្សទាំងពីរ និងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា ទំនាក់ទំនងរវាងបក្សទាំងពីរគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលតំរង់ទិសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជាទាំងមូល។ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអះអាងថា កិច្ចប្រជុំរវាងបក្សទាំងពីរមានអត្ថន័យដ៏សំខាន់ ដែលបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះនយោបាយដ៏រឹងមាំ ដើម្បីតំរង់ទិសសម្រាប់ទំនាក់ទំនង និងដោះស្រាយបញ្ហាជាក់លាក់មួយចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ។
ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយ ហើយសន្យាតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធ ដោយខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឱ្យឡើងដល់ ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនាពេលខាងមុខ។ ភាគីទាំងពីរបន្តអះអាងនូវការគោរព និងការអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនូវសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការកំណត់ ការខណ្ឌសីមាបោះបង្គោលព្រំដែនគោក និងកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនផ្សេងទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរ ព្រមទាំងបានឯកភាពលើការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវេទិកាតំបន់ និងអន្តរជាតិ ជាពិសេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន និងអនុតំបន់មេគង្គ៕