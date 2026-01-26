Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

កាសែតបារាំងសង្កត់ធ្ងន់លើគោលដៅរបស់វៀតណាមក្នុងការក្លាយជាប្រទេសខ្លាំងមាំមួន

សារព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តបោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនអំពីការបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។
គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សនីតិកាលទី ១៤ បង្ហាញមុខចំពោះមហាសន្និបាត។ រូបថត៖ TTXVN

នាថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា កាសែត Le Monde (បារាំង) បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយដែលបញ្ជាក់ថា អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានបន្សល់ទុកនូវសញ្ញាសម្គាល់ដ៏រឹងមាំ តាមរយៈការផ្តួចផ្តើមកម្មវិធីកំណែទម្រង់យ៉ាងទូលំទូលាយនូវក្បាល់ម៉ាស៊ីនរដ្ឋ និងធ្វើទំនើបកម្មសេដ្ឋកិច្ច ដោយប្តេជ្ញាបើកចេញយុគសម័យថ្មី - "យុគសម័យនៃការស្ទុះឈានទៅមុខរបស់ជាតិ"។

អត្ថបទបានបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី១៤ នៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកុ្សនីតិកាលទី១៤ បានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោក តូ ឡឹម បន្តកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាបក្ស ជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរួមជាមួយបក្សទាំងមូល និងប្រជាជនទាំងមូល ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅធ្វើឱ្យវៀតណាមក្លាយជាប្រទេសរីកចម្រើន និងអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ២០៤៥។ ចំណុចសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺគោលដៅនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ១០% នៅឆ្នាំ២០៣០ ដែលជាខួបលើកទី១០០ នៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម (១៩៣០-២០៣០) តាមរយៈគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំសម្បើម "ការជំរុញបច្ចេកវិទ្យា" ទ្រង់ទ្រាយធំ និងការរីកចម្រើននៃសាជីវកម្មវៀតណាមដែលមានឋានៈពិភពលោក នៅលើឆាកអន្តរជាតិ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

តបតាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក តូ ឡឹម និងភរិយា នាថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ ប្រធានរដ្ឋឡាវ លោក ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត និងភរិយា បានចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសវៀតណាម។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា។
