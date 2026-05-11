ការផ្សព្វផ្សាយអំពី IUU តាមរយៈ "សវនាការនិម្មិត"
នៅថ្ងៃទី ៩ និងទី ១០ ខែឧសភា នៅគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ តៃអៀន និងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនតំបន់ពិសេស ភូកុក ខេត្តអានយ៉ាង ទីបញ្ជាការតំបន់លេខ៤ប៉ុលីលសមុទ្រ កាសែត Cong ly តុលាការយោធានៃយោធភូមិភាគទី ៩ និងនាយកដ្ឋានឃោសនាការនិងចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តអានយ៉ាង បានរួមគ្នារៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនា និងផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU) តាមរយៈ “សវនាការនិម្មិត” ។
"សវនាការនិម្មិត" គឺផ្អែកលើសំណុំរឿងពិតមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនាំនាវានេសាទ និងអ្នកនេសាទទៅកាន់ដែនទឹកបរទេសដើម្បីនេសាទដោយសច្បាប់ និងបានបិទឧបករណ៍តាមដាននាវានេសាទ(VMS) ដើម្បីគេចពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច។ តាមរយៈសវនាការនិម្មិត ចៅក្រមបានវិភាគយ៉ាងច្បាស់អំពីផលវិបាកផ្នែកច្បាប់នៃការរំលោភបំពានទាក់ទងនឹងការនេសាទ IUU ដែលនាំឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ចាប់ពីការពិន័យ រហូតដល់ការចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌ; ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង IUU និងការដក "កាតលឿង" របស់ EC ចំពោះជលផលវៀតណាម និងបង្កការលំបាកក្នុងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្ម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងវិស័យជលផល។
តាមរយៈទម្រង់នៃការសម្ដែងដ៏រស់រវើក និងជាក់ស្តែង "សវនាការនិម្មិត" បានជួយឱ្យប្រជាជនអាចស្វែងយល់ពីបទបញ្ញត្តិច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនេសាទនៅលើសមុទ្រ ជាពិសេសគឺបទបញ្ញត្តិស្តីពីការប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU៕