ព័ត៌មាន
ការអភិវឌ្ឍគំរូវប្បធម៌អានសៀវភៅច្រើនប្រភេទនៅទីក្រុងកឹនធើ
សាលាបឋមសិក្សាទីរួមស្រុក ទង់ក្រហម លេខ ១ ទីក្រុងកឹនធើ គឺជាគ្រឹះស្ថានមួយក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានអប់រំ ដែលជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះសកម្មភាពរួមរបស់ទីក្រុង។ លើសពីនេះ សាលាក៏ពង្រឹងទម្លាប់អានសៀវភៅរបស់សិស្សានុសិស្ស បង្កើនជំនាញសិក្សាដោយខ្លួនឯង និងស្មារតីរៀនសូត្រអស់មួយជីវិតតាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងគំរូប្រពៃណីនិងទំនើប ដោយនាំឱ្យវប្បធម៌អានសៀវភៅក្លាយជាសកម្មភាពជាប្រចាំបន្តិចម្តងៗ។ លោកគ្រូ ង្វៀន វ៉ាន់បៃ នាយកសាលាបឋមសិក្សា ទីរួមស្រុកទង់ក្រហម លេខ ១ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖
“សាលាបានរៀបចំជ្រុងបណ្ណាល័យក្នុងថ្នាក់រៀន រក្សាធ្នើរសៀវភៅ - ជ្រុងអានសៀវភៅខ្នាតតូច តាមនោះ បង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់សិស្សានុសិស្សអានសៀវភៅជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ លើសពីនេះ សាលាក៏រៀបចំចលនាប្រឡងប្រណាំងអានសៀវភៅតាមប្រធានបទ ដូចជា សៀវភៅអំពីលោកប្រធានហូជីមិញ ប្រវត្តិសាស្ត្រ ប្រពៃណី ស្រុកកំណើត សៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រ និងសៀវភៅបំណិនជីវិតជាដើម។ សកម្មភាពទាំងនេះបានបង្កើតបរិយាកាសអានសៀវភៅដ៏សម្បូរបែបនិងទាក់ទាញសិស្សានុសិស្ស ដែលជួយចលនាអានសៀវភៅរីកសាយភាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅទូទាំងសាលារៀន”។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ បណ្ណាល័យទីក្រុងកឹនធើ បានជំរុញការបម្រើឯកសារឌីជីថល និងបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក។ អង្គភាពនេះបានបោះពុម្ព និងចែកចាយក្តារលេខកូដ QR ចំនួន ២០០ ដែលតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងធនធានឌីជីថល ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យគ្រូបង្រៀន និងសិស្សានុសិស្សចូលមើលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវសៀវភៅអេឡិចត្រូនិច កាសែត ទស្សនាវដ្តី ឯកសារឯកទេស និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងរៀនសូត្រ។
គំរូរថយន្តបណ្ណាល័យពហុមេឌាចល័ត ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២៤-២០២៥ រថយន្តបណ្ណាល័យចល័ត បានបម្រើសាលាបឋមសិក្សាចំនួន ៦៣ នៅក្នុងខ័ណ្ឌ ស្រុកចំនួន ៩ ដោយសម្រេចបាន ១០៥% នៃគោលដៅដែលបានគ្រោងទុក។ លោកស្រី ហា ហុងង៉ុក នាយិការងបណ្ណាល័យទីក្រុង ចំណុះមន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ទីក្រុងកឹនធើ បានជម្រាបថា៖
“ក្រោយពីអនុវត្តន៍បានមួយរយៈ កម្មវិធីនេះបានជួយសិស្សានុសិស្សពង្រឹងទម្លាប់អានសៀវភៅ រួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌អាននៅក្នុងសហគមន៍ និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់គ្រូបង្រៀន និងសិស្សានុសិស្សក្នុងការចូលមើល និងប្រើប្រាស់ប្រភពឯកសារប្រកបដោយគុណភាព ស្របតាមតម្រូវការបង្រៀន រៀនសូត្រ និងកម្សាន្ត។ ក្នុងឆ្នាំនេះ ក៏ដូចជានៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀត បណ្ណាល័យក្រុងនឹងបន្តបំពេញបន្ថែមសៀវភៅក្រដាសនិងឌីជីថល។ ឆ្នាំនេះ យើងនឹងបំពេញបន្ថែមសៀវភៅប្រហែល ១៨.០០០ ច្បាប់ ដើម្បីបង្កើតភាពងាយស្រួលដល់សិស្សានុសិស្ស ជាពិសេសនៅតំបន់ជនបទ ក្នុងការចូលមើលសៀវភៅជាច្រើនប្រភេទ ដែលរួមចំណែកដល់ការរីកសាយភាយវប្បធម៌អាននៅក្នុងសាលារៀន”។
ទីក្រុងកឹនធើ បានបំផុសការប្រឡងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃវប្បធម៌អាននៅក្នុងសាលារៀន ជាច្រើនរដូវកាល។ នៅឆ្នាំ ២០២៥ ការប្រឡងនេះបានទាក់ទាញការចូលរួមពីអត្ថបទប្រឡងចំនួនជាង ៧០០០ ពីសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងសាលារៀនចំនួន ៨០។ អត្ថបទប្រឡងល្អបំផុតចំនួន ៦ ត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីចូលរួមក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រថ្នាក់ជាតិ។ សិស្ស Phan Bao Phuc មកពីអនុវិទ្យាល័យ-វិទ្យាល័យ Thanh Thang ទីក្រុងកឹនធើ ដែលឈ្នះពានរង្វាន់លេខ ៣ ថ្នាក់ជាតិ បានចែករំលែកថា៖
“ក្រោយពីចូលរួមក្នុងការប្រឡងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវប្បធម៌អាន ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា ខ្លួនបានចូលរួមដំណើរដ៏ស្រស់ស្អាតមួយ។ ការប្រឡងនេះមិនត្រឹមតែជួយខ្ញុំអានសៀវភៅបានច្រើន និងមានការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជួយខ្ញុំឲ្យឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លួនឯងតាមរយៈទំព័រសៀវភៅនីមួយៗទៀតផង។ ខ្ញុំរៀនបានរបៀបផ្ទៀងស្តាប់ ចែករំលែក និងគោរពរាល់តម្លៃដ៏ល្អប្រសើរដែលសៀវភៅនាំមកជូន។ ជាពិសេស ខ្ញុំបានយល់ឃើញថា វប្បធម៌អានគឺជាមិត្តស្ងៀមស្ងាត់ម្នាក់ ដែលជួយខ្ញុំឱ្យធំដឹងក្ដីជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ស្មារតីនេះនឹងរីកសាយភាយយ៉ាងទូលំទូលាយ ដោយផ្តល់ឱកាសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាចូលទៅក្នុងពិភពនៃសៀវភៅ ដើម្បីរកឃើញកម្លាំងចលករនិងទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង”។
ជាមួយនឹងគំរូច្នៃប្រឌិតចាប់ពីថ្នាក់ទីក្រុងរហូតដល់មូលដ្ឋាន វប្បធម៌អានសៀវភៅបន្តរីកសាយភាយ ដែលជួយសិស្សានុសិស្សឱ្យធ្វើម្ចាស់លើចំណេះដឹងនៅក្នុងយុគសម័យថ្មី ធ្វើឲ្យជីវភាពខាងស្មារតីរបស់ប្រជាជនទីក្រុងកឹនធើកាន់តែសម្បូរបែប៕