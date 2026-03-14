ព័ត៌មាន

ការហាត់សមចុងក្រោយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅកោះ Truong Sa ខេត្តខាញ់ហ័រ

ការហាត់សមនេះ ត្រូវបានតំបន់ពិសេស Truong Sa រៀបចំឡើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ជាមួយនឹងខ្លឹមសារ​ទាំងអស់ដូចដែលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោត។

អ្នកបោះឆ្នោតនៅលើកោះ Truong Sa នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តខាញ់ហ័រ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនតំបន់ពិសេស។ (រូបថត៖ VNA)

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ការហាត់សមចុងក្រោយនៃការងារត្រៀមរៀបចំទាំងអស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១ បានធ្វើឡើងនៅតំបន់បោះឆ្នោតលេខ១៤ នៅលើកោះ Truong Sa (តំបន់ពិសេស Truong Sa)។

ការហាត់សមនេះ ត្រូវបានតំបន់ពិសេស Truong Sa រៀបចំឡើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ជាមួយនឹងខ្លឹមសារទាំងអស់ដូចដែលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោត។ កងកម្លាំងនិងប្រជាជននៅលើកោះបានអនុវត្តន៍នីតិវិធីទទួលអ្នកបោះឆ្នោត ការត្រួតពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត ការណែនាំការបោះឆ្នោត និងធានាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតផងដែរ។ អ្នកបោះឆ្នោតនៅលើកោះ Truong Sa នឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃដដែលជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេស គឺថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន អញ្ជើញផ្ញើរសារទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេស

ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន អញ្ជើញផ្ញើរសារទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេស

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមីនានេះ សម្របខ្លួនក្នុងបរិយាកាសរួមទូទាំងប្រទេស ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតជាតិ បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ ១៤ ឃុំហុកមុន ទីក្រុងហូជីមិញ។
