ការវិនិយោគជាង ៥,៣ ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មទីក្រុងហូជីមិញ

ឆ្នាំ ២០២៥ តំបន់កែច្នៃនាំចេញនិងតំបន់ឧស្សាហកម្មទីក្រុងហូជីមិញ (HEPZA) ទាក់ទាញការវិនិយោគសរុបជាង ៥,៣ ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងចំណោមទុនវិនិយោគសរុប រួមទាំងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មី កែសម្រួល ដែលកើនឡើង ០,៣៧% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០២៤ និងលើសពីគោលដៅ ១៧,៥% ។ ជាពិសេស ផ្ទៃដីរោងចក្រសម្រាប់ជួលបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដោយសម្រេចបានជាង ៤៩២.០០០ ម៉ែត្រការ៉េ កើនឡើងជិត ជិត ២,៦ ដង បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២៤។
ជ្រុងមួយនៃតំបន់កែច្នៃនាំចេញ Tan Thuan ទីក្រុងហូជីមិញ ពីទន្លេ សាយហ្គន់ (រូបថត៖ Trung Tuyen/TTXVN)

ទាក់ទងនឹងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ទីក្រុងទាក់ទាញការវិនិយោគសរុបជាង ៣,៣៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។  ក្នុងនោះ គម្រោងថ្មីចំនួន ២១០ នឹងត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណជាមួយនឹងដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន ១,៩៣ ពាន់លានដុល្លារ។

ហុងកុង (ចិន) ឈានមុខគេក្នុងចំណោមប្រទេស និងតំបន់ដែនដីដែលមានគម្រោងចុះបញ្ជីថ្មីនៅក្នុង HEPZA គឺហុងកុង (ចិន) ដែលមានគម្រោងចំនួន ៦៦ ដើមទុនវិនិយោគសរុប ជិត ៣៩២ លានដុល្លារ; បន្ទាប់មកគឺប្រទេសចិន និងសិង្ហបុរី។ គម្រោងដែលទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេសច្រើនជាងគេគឺនៅក្នុងវិស័យវិស្វកម្មមេកានិច ដោយមានគម្រោងចំនួន ៥២ សរុបជាង ២៥៨,៥ លានដុល្លារអាមេរិក; បន្ទាប់មកគឺវិស័យប្លាស្ទិក-កៅស៊ូ និងអេឡិចត្រូនិច…។

យោងតាមតំណាង HEPZA រចនាសម្ព័ន្ធនៃឧស្សាហកម្ម FDI កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន ដោយផ្តោតយ៉ាងខ្លាំងលើវិស្វកម្មមេកានិចនិងសារធាតុគីមី។

ក្នុងរយៈពេលខាងមុខ HEPZA គ្រោងនឹងកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ គម្រោងមួយចំនួន លើតំបន់ឧស្សាហកម្ម តំបន់កែច្នៃនាំចេញ និងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗ ឡើងវិញ ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ តំបន់ឧស្សាហកម្មអេកូ និងតំបន់ឧស្សាហកម្មឆ្លាតវៃជំនាន់ថ្មី បន្ទាប់ពីត្រូវបានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញអនុម័ត៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

នៅថ្ងៃដំបូងនៃឆ្នាំថ្មី ២០២៦ រថយន្តដឹកទំនិញជិត ១.២០០ គ្រឿង ត្រូវបានចរាចឆ្លងដែន តាមរយៈគយនៅច្រកព្រំដែនក្នុងខេត្តឡាងសឺន។ ក្នុងចំណោមនេះ បរិមាណសរុបនៃផលិតផលកសិកម្មនាំចេញមានប្រហែលជាង ៣.៧០០ តោន និងនាំចូលប្រហែល ៣.៣០០ តោន។ សកម្មភាពនាំចូល និងនាំចេញនៅច្រកព្រំដែនបានដំណើរការយ៉ាងរលូន និងស្ថិរភាព។
