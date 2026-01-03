ព័ត៌មាន
ការវិនិយោគជាង ៥,៣ ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មទីក្រុងហូជីមិញ
ទាក់ទងនឹងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ទីក្រុងទាក់ទាញការវិនិយោគសរុបជាង ៣,៣៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ក្នុងនោះ គម្រោងថ្មីចំនួន ២១០ នឹងត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណជាមួយនឹងដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន ១,៩៣ ពាន់លានដុល្លារ។
ហុងកុង (ចិន) ឈានមុខគេក្នុងចំណោមប្រទេស និងតំបន់ដែនដីដែលមានគម្រោងចុះបញ្ជីថ្មីនៅក្នុង HEPZA គឺហុងកុង (ចិន) ដែលមានគម្រោងចំនួន ៦៦ ដើមទុនវិនិយោគសរុប ជិត ៣៩២ លានដុល្លារ; បន្ទាប់មកគឺប្រទេសចិន និងសិង្ហបុរី។ គម្រោងដែលទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេសច្រើនជាងគេគឺនៅក្នុងវិស័យវិស្វកម្មមេកានិច ដោយមានគម្រោងចំនួន ៥២ សរុបជាង ២៥៨,៥ លានដុល្លារអាមេរិក; បន្ទាប់មកគឺវិស័យប្លាស្ទិក-កៅស៊ូ និងអេឡិចត្រូនិច…។
យោងតាមតំណាង HEPZA រចនាសម្ព័ន្ធនៃឧស្សាហកម្ម FDI កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន ដោយផ្តោតយ៉ាងខ្លាំងលើវិស្វកម្មមេកានិចនិងសារធាតុគីមី។
ក្នុងរយៈពេលខាងមុខ HEPZA គ្រោងនឹងកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ គម្រោងមួយចំនួន លើតំបន់ឧស្សាហកម្ម តំបន់កែច្នៃនាំចេញ និងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗ ឡើងវិញ ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ តំបន់ឧស្សាហកម្មអេកូ និងតំបន់ឧស្សាហកម្មឆ្លាតវៃជំនាន់ថ្មី បន្ទាប់ពីត្រូវបានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញអនុម័ត៕