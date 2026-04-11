ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងកំណើនបៃតងរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ទេសចរណ៍វៀតណាម
ដោយមានប្រធានបទ “ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងកំណើនបៃតង – លើកកម្ពស់ទេសចរណ៍វៀតណាម” ពិព័រណ៍នេះមិនត្រឹមតែបើកឱកាសសម្រាប់តភ្ជាប់រវាងអាជីវកម្មទេសចរណ៍ ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាឱកាស សម្រាប់អ្នកទេសចរទាក់ទងផ្ទាល់នឹងកម្មវិធីទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញជាច្រើនទៀតផង។
បន្ទាប់ពីការរៀបចំឡើងចំនួន ១៤ លើកមក VITM បានក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍ដែលមានម៉ាកយីហោកម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិ ដោយទាក់ទាញអង្គការ និងអាជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិកាន់តែច្រើន។ នៅឆ្នាំនេះ ពិព័រណ៍នេះមានការចូលរួមពីខេត្តនិងក្រុងចំនួន ៣១ នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម រួមទាំងប្រទេស និងតំបន់ដែនដីចំនួន ២០ ដោយមានស្តង់ជិត ៤០០ ពីអង្គការ និងអាជីវកម្មជាង ៦០០ ដែលក្នុងនោះស្តង់អន្តរជាតិមានចំនួនប្រហែល ១៥%។ ជាមួយនឹងសកម្មភាពសម្បូរបែប VITM ២០២៦ ដែលដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែមេសា បង្កើតឱកាសសម្រាប់តំបន់ និងអាជីវកម្មក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ ដើម្បីជួបជុំ តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងលើកកម្ពស់ទេសចរណ៍វៀតណាមឆ្ពោះតាមទិសដៅបៃតង និងប្រកបដោយចីរភាព៕