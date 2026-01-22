Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU៖ ខេត្តថាញ់ហ្វាបំពេញភារកិច្ចជាប្រចាំ ទាំង១៩/១៩

ក្រោយរយៈពេលជាង៤ខែ អនុវត្តយុទ្ធនាការកំពូលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ គ្មានរបាយការណ៍ និងគ្មានបទប្បញ្ញត្តិ (IUU) ខេត្តថាញ់ហ្វាបានបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីទូកនេសាទចំនួន ២.៨៩៨ គ្រឿង ដែលមានប្រវែងចាប់ពី ៦ ម៉ែត្រឡើងទៅ និងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយ៉ាងពេញលេញទៅក្នុងប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានទិន្នន័យ Vnfishbase។
លោក កៅ វ៉ាន់ គឿង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តថាញ់ហ្វា ត្រួតពិនិត្យកន្លែងចតទូកនេសាទដែលមិនបំពេញលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ។ ប្រភព៖ baothanhhoa

ទន្ទឹមនឹងនេះ ទូកនេសាទទាំង ១០០% ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ ត្រូវបានបោះលេខសម្គាល់ និងដំឡើងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរ (VMS) រួចរាល់។

គណៈប្រតិភូនៃថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តថាញ់ហ្វា ដឹកនាំដោយលោក Cao Van Cuong អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ទើបបានចុះពិនិត្យការអនុវត្តភារកិច្ចបន្ទាន់មួយចំនួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU នៅកំពង់ផែ Hai Chau និងកំពង់ផែត្រី Lach Bang។ ជាលទ្ធផល ការគ្រប់គ្រងទូកនេសាទបានឈានចូលរបៀបរៀបរយជាបណ្តើរៗ ដោយគ្មានទូកណាមួយរំលោភបំពានលើដែនសមុទ្របរទេស; រក្សាការត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរ ២៤/២៤ ម៉ោង ការចាត់វិធានការលើទូកដែលបាត់បងទំនាក់ទំនង ឬឆ្លងកាត់ដែនទឹក និងការគ្រប់គ្រងទូកដែលមិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់។ រហូតមកដល់ពេលនេះ ខេត្តថាញ់ហ្វាបានបំពេញរួចរាល់នូវភារកិច្ចចំនួន ១៩/១៩ ដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ជូន ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំនឹងការនេសាទ IUU៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

នៅរសៀលថ្ងៃទី២២ ខែមករា មហាសន្និបាតជាតិលើកទី១៤ នៃបក្សកុម្មុយ និស្តវៀតណាម បានប្រកាសលទ្ធផល និងអនុម័តលើបញ្ជីឈ្មោះសមាជិក ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចូលទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សនីតិកាលទី១៤។
