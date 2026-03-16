ព័ត៌មាន
ការបោះឆ្នោតរួមចំណែកបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់វៀតណាម
លោក Shovgi Kamal Oglu Mehdizade ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋអាស៊ែបៃហ្សង់ប្រចាំនៅវៀតណាម បានវាយតម្លៃយ៉ាងដូច្នេះ នៅពេលឆ្លើយបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម អំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោត ក៏ដូចជាការរំពឹងទុកសម្រាប់រដ្ឋសភានីតិកាលថ្មី ក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី។
យោងតាមលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Shovgi Kamal Oglu Mehdizade ការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជន និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវមូលដ្ឋានគ្រឹះខាងស្ថាប័នសម្រាប់វឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាបន្តបន្ទាប់នៅវៀតណាម។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជឿជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះ នឹងរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងដល់ស្ថិរភាព ឯកភាព និងវិបុលភាពរបស់វៀតណាម ដោយបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប្រទេសជាតិ បន្តរក្សាគន្លងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍៕