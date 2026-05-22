ព័ត៌មាន

ការនាំចូល និងនាំចេញរបស់វៀតណាមសម្រេចបានជិត ៤០០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

ទិន្នន័យថ្មីបំផុតពីនាយកដ្ឋានគយបង្ហាញថា ចំណូលនាំចូលនិងនាំចេញសរុបរបស់វៀតណាមក្នុងឆមាសទីមួយនៃខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៦ សម្រេចបានដល់ ៤៧,៧ ពាន់លានដុល្លារ។

ជាពិសេស ក្នុងចំណោមប្រាក់នាំចេញជាង ២១ ពាន់លានដុល្លារ សហគ្រាសវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) បានចូលរួមចំណែក ១៦,៨ ពាន់លានដុល្លារ ដែលបញ្ជាក់ពីតួនាទីជាកម្លាំងចលករសំខាន់នៅពីក្រោយកំណើននាំចេញរបស់វៀតណាម។ ក្រុមមុខទំនិញដូចជា កុំព្យូទ័រ ផលិតផលអេឡិចត្រូនិក និងគ្រឿងបន្លាស់នៅតែបន្តរក្សាតំណែងឈានមុខគេរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងចំណូលជាង ៦ ពាន់លានដុល្លារ។ កំណើនដ៏ខ្លាំងក្លានៃមុខទំនិញបច្ចេកវិទ្យា និងផលិតកម្មបង្ហាញថា វៀតណាមនៅតែជាតំណភ្ជាប់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល។ លើសពីនេះ ទំនិញប្រពៃណីដូចជា វាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើង ក៏រក្សាបាននូវសន្ទុះងើបឡើងវិញដ៏ល្អផងដែរ ដោយតម្លៃនាំចូលឈានដល់ បន្តបន្ទាប់គឺ ១,៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក និង ១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិករៀងៗខ្លួន។

ផ្ទុយទៅវិញ តម្លៃនាំចូលក្នុងឆមាសទីមួយនៃខែឧសភាបានឈានដល់ ២៦,៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ក្នុងចំណោមនេះ សហគ្រាស FDI មានចំនួនជិត ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ការនាំចូលត្រូវបានប្រមូលផ្តុំយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវត្ថុធាតុដើម គ្រឿងចក្រ និងឧបករណ៍។ នាំមុខបញ្ជីនាំចូល គឺកុំព្យូទ័រ ផលិតផលអេឡិចត្រូនិច និងគ្រឿងបន្លាស់ ដែលមានតម្លៃ ១០,៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ និន្នាការនាំចូល និងនាំចេញក្នុងខែដំបូងនៃឆ្នាំបង្ហាញថា ផលិតកម្ម ការកែច្នៃ និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកំពុងងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការពិតដែលថា អត្រាកំណើននាំចូលខ្ពស់ជាងកំណើននាំចេញក៏បង្កសម្ពាធជាក់លាក់លើតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មក្នុងរយៈពេលខាងមុខផងដែរ៕

តាម vovworld.vn/km-KH

ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិមអញ្ជើញជូនពរសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមក្នុងឱកាសមហាពិធីបុណ្យវិសាខបូជា

នារសៀលថ្ងៃទី ២២ ឧសភា នៅវត្តក្វាន់ស៊ឺ (ហាណូយ) សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិម លោក ទ្រុញ វ៉ាន់ ក្វៀត បានអញ្ជើញទៅទស្សនានិងជូនពរដល់មជ្ឈិមសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាម ក្នុងឱកាសមហាពិធីបុណ្យវិសាខបូជា (ប្រតិទិនព្រះពុទ្ធ ២៥៧០ - ប្រតិទិនសកល ២០២៦)។
