ព័ត៌មាន
ការទាក់ទាញ FDI ពី “បរិមាណ” ទៅ “គុណភាព” ដើម្បីបង្កើនតម្លៃក្នុងស្រុក
បច្ចុប្បន្ន វិស័យ FDI បានជួយវៀតណាមឱ្យចូលរួមកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសកល ដោយរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ GDP ចំណូលថវិកា និងបង្កើតការងារធ្វើ។ ជាពិសេស ក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០២១-២០២៥ ទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសសរុបមានចំនួនជាង ១៥៨ ពាន់លានដុល្លារ លើសពីគោលដៅ ១០០-១៥០ ពាន់លានដុល្លារ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សមាមាត្រ FDI ក្នុងការវិនិយោគសង្គមសរុបមាននិន្នាការថយចុះ; ការរីករាលដាលនៃបច្ចេកវិទ្យានិងសមត្ថភាពឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកនៅមានកម្រិត; ហើយសេដ្ឋកិច្ចនៅតែពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យ FDI ក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗមួយចំនួន។ តម្រូវការនាពេលខាងមុខ គឺផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងពីការទាក់ទាញ FDI ដោយផ្អែកលើបរិមាណ ទៅជាការផ្តល់អាទិភាពលើគុណភាព និងសមត្ថភាពរីករាលដាល។ លោក Pham Thanh Binh នាយកមជ្ឈមណ្ឌលជំរុញព័ត៌មានគាំទ្រការវិនិយោគភាគខាងជើង នាយកដ្ឋានវិនិយោគបរទេស ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ បានចាត់ទុកថា៖ “វៀតណាមត្រូវការដំណោះស្រាយ និងសកម្មភាពជាក់ស្តែងដូចជាការកែលម្អស្ថាប័ន និងគោលនយោបាយវិនិយោគ ការបង្កើនស្ថិរភាពនិងទំនុកចិត្តសម្រាប់វិនិយោគិន។ ជំរុញខ្លាំងកំណែទម្រង់នីតិវិធីរដ្ឋបាល; លើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡូជីស្ទិក ថាមពល និងមណ្ឌលឧស្សាហកម្ម តាមទិសដៅទំនើប បៃតង និងឆ្លាតវៃ។ លើសពីនេះ វៀតណាមត្រូវពង្រឹងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។ ពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់ការវិនិយោគ ដោយផ្តោតលើសាជីវកម្មពហុជាតិសាសន៍ ក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ និងថាមពលស្អាត”៕