ព័ត៌មាន

ការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់នៅតំបន់ពិសេស Bach Long Vi

តំបន់ពិសេស Bach Long Vi (ទីក្រុងហាយហ្វុង) នឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១ នាថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ពោលគឺមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតលើទូទាំងប្រទេស។

នាយទាហាន និងពលទាហាននៃកងវរសេនាតូចការពារកោះ Bach Long Vi ។ រូបថត៖ VNA

យោងតាមលោក Nguyen Van Hau អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជននៃតំបន់ពិសេស Bach Long Vi រហូតមកដល់ពេលនេះ ការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះត្រូវបានអនុវត្តន៍យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ដោយអាជ្ញាធរនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានានៃតំបន់ពិសេស Bach Long Vi។ អាជ្ញាធរនៅលើកោះបានជំរុញការឃោសនា ដល់អ្នកបោះឆ្នោត និងសាធារណជនអំពីសារៈសំខាន់នៃថ្ងៃបោះឆ្នោត ព្រមទាំងផ្តោតលើការឃោសនាដល់ប្រជានេសាទដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រ Bach Long Vi ដើម្បីឱ្យប្រជាជនអាចក្ដាប់ជាប់ព័ត៌មានដើម្បីអនុវត្តន៍សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃបោះឆ្នោត។

“តំបន់ពិសេស Bach Long Vi មានក្រុមបោះឆ្នោតចំនួនពីរ ហើយការត្រៀមរៀបចំត្រូវបានអនុវត្តន៍យ៉ាងល្អ។ បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញ។ ហើយបន្ទាប់ពីការពិនិត្យឡើងវិញ ប្រអប់បោះឆ្នោតចល័តនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកនេសាទដែលមិនទាន់ឡើងគោកបាន ប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបោះឆ្នោតនៅ Bach Long Vi”។

Bach Long Vi គឺជាកោះឆ្ងាយបំផុតនៅក្នុងឈូងសមុទ្រភាគខាងជើង ដែលមានចម្ងាយ ១២០ ម៉ាយសមុទ្រពីដីគោក៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ នៅឃុំ Tien Du ខេត្តបាក់និញ បានរៀបចំពិធីទទួលងារជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់ជាតិ សម្រាប់ពិធីបុណ្យប្រពៃណី គឺពិធីបុណ្យលីម។ ទន្ទឹមនឹងនោះ បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីបើកពិធីបុណ្យលីមឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ២០២៦។
