Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ការតាំងពិព័រណ៍ “ហូជីមិញ - ឈ្មោះដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុត”៖ ការអប់រំអំពីប្រពៃណីស្នេហាជាតិ និងឧត្តមគតិបដិវត្តន៍

ព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណបណ្ណាល័យដាណាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ដោយដាក់តាំងបង្ហាញសៀវភៅ កាសែត ឯកសារឯកទេស និងរូបភាពជាង ៣០០០ អំពីជីវិត អាជីព មនោគមន៍ សីលធម៌ និងរចនាប័ទ្មរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ។
ការតាំងពិព័រណ៍ រួមចំណែកក្នុងការឃោសនានិងអប់រំអំពីប្រពៃណីស្នេហាជាតិ ឧត្តមគតិបដិវត្តន៍ និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌អាននៅក្នុងសហគមន៍។ (រូបថត៖ baovanhoa.vn)

ដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី ១៣៦ ទិវាកំណើតរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ (ថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៨៩០ - ថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៦) នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា បណ្ណាល័យទីក្រុងដាណាំង សហការជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជននៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងដាណាំង បានរៀបចំការបើកការតាំងពិព័រណ៍ធនធានព័ត៌មាន ដែលមានប្រធានបទ “ហូជីមិញ - ឈ្មោះដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុត”។ កម្មវិធីនេះរួមចំណែកដល់ការឃោសនា និងអប់រំអំពីប្រពៃណីស្នេហាជាតិ ឧត្តមគតិបដិវត្តន៍ ព្រមទាំងបង្កើតគោលដៅវប្បធម៌ដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់អ្នកស្រុក និងអ្នកទេសចរ ដោយផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌អាននៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរ។

ព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណបណ្ណាល័យដាណាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ដោយដាក់តាំងបង្ហាញសៀវភៅ កាសែត ឯកសារឯកទេស និងរូបភាពជាង ៣០០០ អំពីជីវិត អាជីព មនោគមន៍ សីលធម៌ និងរចនាប័ទ្មរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ។ កន្លែងតាំងពិព័រណ៍ក៏រួមបញ្ចូលសកម្មភាពដូចជា៖ ការរៀបចំគំរូសៀវភៅសិល្បៈ និងការបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារ ជាដើម។

ក្នុងឱកាសនេះ គណៈកម្មការរៀបចំបានលើកសរសើរយុវជនឆ្នើមចំនួន ៤០ នាក់នៅទីក្រុងដាណាង ដែលជាគំរូក្នុងការធ្វើតាមមនោគមន៍ សីលធម៌ និងរចនាប័ទ្មហូជីមិញ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អាណិកជនវៀតណាមនៅថៃ សម្លឹងឆ្ពោះទៅមាតុភូមិ

អាណិកជនវៀតណាមនៅថៃ សម្លឹងឆ្ពោះទៅមាតុភូមិ

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសថៃបានរៀបចំជំនួបជាមួយបញ្ញវន្ត អ្នកជំនាញ និងនិស្សិតវៀតណាមលើកទី២។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top