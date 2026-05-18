ព័ត៌មាន
ការតាំងពិព័រណ៍ “ហូជីមិញ - ឈ្មោះដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុត”៖ ការអប់រំអំពីប្រពៃណីស្នេហាជាតិ និងឧត្តមគតិបដិវត្តន៍
ដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី ១៣៦ ទិវាកំណើតរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ (ថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៨៩០ - ថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៦) នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា បណ្ណាល័យទីក្រុងដាណាំង សហការជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជននៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងដាណាំង បានរៀបចំការបើកការតាំងពិព័រណ៍ធនធានព័ត៌មាន ដែលមានប្រធានបទ “ហូជីមិញ - ឈ្មោះដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុត”។ កម្មវិធីនេះរួមចំណែកដល់ការឃោសនា និងអប់រំអំពីប្រពៃណីស្នេហាជាតិ ឧត្តមគតិបដិវត្តន៍ ព្រមទាំងបង្កើតគោលដៅវប្បធម៌ដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់អ្នកស្រុក និងអ្នកទេសចរ ដោយផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌អាននៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរ។
ព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណបណ្ណាល័យដាណាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ដោយដាក់តាំងបង្ហាញសៀវភៅ កាសែត ឯកសារឯកទេស និងរូបភាពជាង ៣០០០ អំពីជីវិត អាជីព មនោគមន៍ សីលធម៌ និងរចនាប័ទ្មរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ។ កន្លែងតាំងពិព័រណ៍ក៏រួមបញ្ចូលសកម្មភាពដូចជា៖ ការរៀបចំគំរូសៀវភៅសិល្បៈ និងការបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារ ជាដើម។
ក្នុងឱកាសនេះ គណៈកម្មការរៀបចំបានលើកសរសើរយុវជនឆ្នើមចំនួន ៤០ នាក់នៅទីក្រុងដាណាង ដែលជាគំរូក្នុងការធ្វើតាមមនោគមន៍ សីលធម៌ និងរចនាប័ទ្មហូជីមិញ៕