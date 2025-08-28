ព័ត៌មាន
ការតាំងពិព័រណ៍សមិទ្ធិផលជាតិ "៨០ ឆ្នាំនៃដំណើរឯករាជ្យ - សេរីភាព - សុភមង្គល"៖ សក្ខីភាពដ៏រស់រវើកនៃភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ប្រជាជនវៀតណាម
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ និងលោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានអញ្ជើញចូលរួម ពិធីនេះ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ ជោគជ័យនៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម។
នេះជាការតាំងពិពណ៌ដ៏ធំបំផុតតាំងពីមុនមក ដោយមានការចូលរួមពីក្រសួង ស្ថាប័នមជ្ឈិមចំនួន ២៨ មូលដ្ឋានចំនួន ៣៤ និងសហគ្រាស សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន សេដ្ឋកិច្ចធំៗចំនួន ១១០ ជាមួយនឹងស្តង់តាំងបង្ហាញជាង ២៣០ ស្តង់។ ពិព័រណ៍នេះ បានឧទ្ទេសនាមអំពីសមិទ្ធិផលលើវិស័យ៖ ឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិ យោគ វប្បធម៌ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ការអប់រំ សុខាភិបាល បរិស្ថាន ភូមិសិប្ប កម្មប្រពៃណី ផលិតផល OCOP ការពារជាតិ សន្តិសុខ កិច្ចការបរទេស... ដោយឆ្លុះ បញ្ចាំងយ៉ាងរស់រវើកនូវសមិទ្ធិផលលេចធ្លោក្នុងអំឡុង "៨០ ឆ្នាំនៃដំណើរឯករាជ្យ - សេរីភាព - សុភមង្គល" របស់ប្រជាជាតិវៀតណាម។ អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាបើក ការតាំងពិព័រណ៍ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖
ការតាំងពិព័រណ៍នេះត្រូវបានរចនាឡើងតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ ទំនើប និងវិជ្ជាជីវៈ ដោយមានរបៀបបង្ហាញគួរអោយចាប់អារម្មណ៍តាមរយៈមធ្យោបាយ និងទម្រង់ជា ច្រើន។ វត្ថុ រូបភាព និងឯកសារត្រូវបានបង្ហាញដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើប (3D ការពិតនិម្មិត សោតទស្សន៍ពហុព័ត៌មាន បញ្ញាសិប្បនិមិត្ត។ល។) ដែលនាំមកនូវរូបភាព ជាក់ស្តែង និងជម្រៅវប្បធម៌នៃប្រជាជាតិ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានអះអាងថា៖
“ការតាំងពិព័រណ៍លើកនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីសមិទ្ធិផលដែលសម្រេចបាន ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងគឺជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកនៃសក្ដានុពលដ៏ធំធេងអំពីឧស្សាហកម្ម វប្បធម៌ ឧស្សាហកម្មកម្សាន្ត និងភាពច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រជាជនវៀតណាម អំពីការរួមបញ្ចូលគ្នាប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនា និងប្រសិទ្ធភាពនៃខ្លឹមសារ នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច ប្រពៃណីវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្ត្រ ជាមួយនឹងរបៀបបង្ហាញទំនើប និងទាក់ទាញ បញ្ជាក់ពីតម្លៃនៃវប្បធម៌វៀតណាម សក្ដានុពលពាណិជ្ជកម្មនៃផលិត ផលច្នៃប្រឌិតរបស់វៀតណាម រួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងនិរន្តរ ភាពរបស់ប្រទេសជាតិ”។
Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đón nhân dân và du khách tới tham quan từ ngày 28/8 - 5/9/2025./.