ព័ត៌មាន
ការតាំងពិព័រណ៍ធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Sial Interfood ២០២៥ - ឱកាសសម្រាប់កសិផលវៀតណាម
ឆ្នាំនេះ មានអង្គភាពតាំងពិព័រណ៍ជាង ១.៥០០ អង្គភាពមកពី ២៦ ប្រទេសបានចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ Sial Interfood ក្នុងនោះ សហគ្រាសវៀតណាមមានចំនួន ២៣ ជាមួយផលិតផលចម្រុះ និងសម្បូរបែបក្នុងវិស័យដូចជា៖ ភេសជ្ជៈ ស្បៀងអាហារ ស្ករគ្រាប់ ឱសថ ការថែទាំសុខភាព។ល។ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហគ្រាសទីក្រុងហូជីមិញ លោកស្រី Ho Thi Quyen - អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពន្លឿនពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ (ITPC) នៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ បានឲ្យដឹងថា៖
«មជ្ឈមណ្ឌលពន្លឿនពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហគ្រាសវៀតណាមចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍នេះ ដោយមានសហគ្រាសចំនួន ១៨ ដែលមានចំណុចខ្លាំងក្នុងវិស័យម្ហូបអាហារ ជាពិសេសកសិផលកែច្នៃ។ ទាំងនេះ គឺជាសហគ្រាសដែលបានបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ម្ហូបអាហារ ក្នុងនោះ សហគ្រាសមួយចំនួនមានវិញ្ញាបនបត្រហាឡាលដើម្បីចូលទៅក្នុងទីផ្សារឥណ្ឌូនេស៊ី។ យើងសង្ឃឹមថា តាមរយៈការចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍នេះ យើងអាចឧទ្ទេសនាមផលិតផលវៀតណាម ជាពិសេសកសិផលកែច្នៃរបស់វៀតណាមទៅកាន់ទីផ្សារឥណ្ឌូនេស៊ី និងជួយសហគ្រាសស្វែងរកឱកាសដើម្បីពង្រីកទីផ្សារ»៕