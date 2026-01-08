Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ការដោះស្រាយ «កាតលឿង» IUU៖ ខេត្តក្វាងនិញ ធ្វើសមកាលកម្មទិន្នន័យនិងធ្វើទំនើបកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបរនេសាទ

ដោយកំណត់ការដក «កាតលឿង» របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) ជាភារកិច្ចនយោបាយស្នូល ខេត្តក្វាងនិញ កំពុងផ្តោតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើការអនុវត្តដំណោះស្រាយប្រកបដោយលក្ខណៈទម្លុះទម្លាយ។

កំពង់ផែនេសាទបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅខេត្តក្វាងនិញ។ (រូបថត៖ Vu Mien/VOV-ភាគឦសាន)
 

គិតត្រឹមដើមឆ្នាំ ២០២៦ ខេត្តក្វាងនិញ បានបង្កើត “ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី” ទិន្នន័យរបរនេសាទប្រកបដោយតម្លាភាព។ បច្ចុប្បន្នខេត្តទាំងមូលមាននាវានេសាទប្រវែង ៦ ម៉ែត្រឡើងទៅ ចំនួន ៤.១១៦ គ្រឿង ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជី និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ១០០% នៅលើប្រព័ន្ធ VNfishbase។

លើសពីនេះ ខេត្តក្វាងនិញ ក៏បានអនុវត្តការឃ្លាំមើលតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (eCDT) សម្រាប់នាវានេសាទជាង ២.០៥១ គ្រឿង ដែលមានការចូលចត ចេញដំណើរពីកំពង់ផែជិត ៦.០០០ លើក។ នៅក្នុងសប្តាហ៍ដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២៦ កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានត្រួតពិនិត្យគ្រឿងសមុទ្រជាង ៤៤៦ តោន តាមរយៈប្រព័ន្ធនេះ ដោយធានាថា ការនេសាទត្រីទាំងស្រុង ត្រូវមាន "ប្រវត្តិសាស្ត្រ" ច្បាស់លាស់៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែមករា សន្និសីទបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០២៥ និងដាក់ពង្រាយភារកិច្ចឆ្នាំ២០២៦ របស់រដ្ឋាភិបាល និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមអ៊ីនធឺណិត ដោយភ្ជាប់ទៅកាន់ខេត្ត និងទីក្រុងទាំង៣៤។
