ព័ត៌មាន
ការដោះស្រាយ «កាតលឿង» IUU៖ ខេត្តក្វាងនិញ ធ្វើសមកាលកម្មទិន្នន័យនិងធ្វើទំនើបកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបរនេសាទ
គិតត្រឹមដើមឆ្នាំ ២០២៦ ខេត្តក្វាងនិញ បានបង្កើត “ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី” ទិន្នន័យរបរនេសាទប្រកបដោយតម្លាភាព។ បច្ចុប្បន្នខេត្តទាំងមូលមាននាវានេសាទប្រវែង ៦ ម៉ែត្រឡើងទៅ ចំនួន ៤.១១៦ គ្រឿង ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជី និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ១០០% នៅលើប្រព័ន្ធ VNfishbase។
លើសពីនេះ ខេត្តក្វាងនិញ ក៏បានអនុវត្តការឃ្លាំមើលតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (eCDT) សម្រាប់នាវានេសាទជាង ២.០៥១ គ្រឿង ដែលមានការចូលចត ចេញដំណើរពីកំពង់ផែជិត ៦.០០០ លើក។ នៅក្នុងសប្តាហ៍ដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២៦ កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានត្រួតពិនិត្យគ្រឿងសមុទ្រជាង ៤៤៦ តោន តាមរយៈប្រព័ន្ធនេះ ដោយធានាថា ការនេសាទត្រីទាំងស្រុង ត្រូវមាន "ប្រវត្តិសាស្ត្រ" ច្បាស់លាស់៕