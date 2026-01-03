ព័ត៌មាន
ការចរាចរទំនិញតាមរយៈគយយ៉ាងមមាញឹកនៅដើមឆ្នាំ ២០២៦
យោងតាមស្ថិតិ សកម្មភាពចរាចរឆ្លងគយភាគច្រើនត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិ Huu Nghi ដែលមានរថយន្តដឹកទំនិញចំនួន ១.០៣០ គ្រឿង ដែលស្រូបយកបរិមាណសរុបនៅក្នុងខេត្ត។ គម្រោងសាកល្បងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញទ្វេភាគី នៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ Huu Nghi ជាមួយយានយន្តចិនចំនួន ៦ គ្រឿង ដំបូងឡើយបានបង្ហាញឱ្យឃើញពីប្រសិទ្ធភាព…។ លោក Hoang Dinh Truong តំណាងអាជីវកម្មនាំចូល និងនាំចេញ បានឲ្យដឹងថា៖ “កម្លាំងច្រកទ្វារព្រំដែនបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អាជីវកម្ម។ ខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថា ចាប់តាំងពីការណែនាំអំពីវេទិកាផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលមកអាជីវករកាន់តែមានភាពងាយស្រួល។ ការប្រកាសពីចម្ងាយអាចត្រូវបានធ្វើឡើងពីគ្រប់ទីកន្លែងដោយប្រើទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូទ័រ។ បរិមាណទំនិញដែលឆ្លងកាត់ សុទ្ធតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ ជាមួយនឹងទិន្នន័យជាក់ស្តែងដែលមានសម្រាប់រយៈពេលប្រចាំខែ ឬប្រចាំឆ្នាំ។ លើសពីនេះ ដំណើរការនៃការធ្វើបែបបទអាចត្រូវបានតាមដានចាប់ពីពេលដែលយានយន្តមកដល់ព្រំដែន រហូតដល់ចាកចេញ ដែលធ្វើអោយប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងនូវល្បឿនចរាចឆ្លងគយ”។
សកម្មភាពនាំចូល និងនាំចេញដែលមានស្ថេរភាព និងរលូននៅថ្ងៃដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២៦ បង្ហាញពីទស្សនវិស័យវិជ្ជមាន ជាមួយនឹងការរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតម្លៃនាំចូល និងនាំចេញ និងចំណូលថវិការដ្ឋនៅក្នុងខេត្តឡាងសឺន៕