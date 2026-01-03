Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ការចរាចរទំនិញតាមរយៈគយយ៉ាងមមាញឹកនៅដើមឆ្នាំ ២០២៦

នៅថ្ងៃដំបូងនៃឆ្នាំថ្មី ២០២៦ រថយន្តដឹកទំនិញជិត ១.២០០ គ្រឿង ត្រូវបានចរាចឆ្លងដែន តាមរយៈគយនៅច្រកព្រំដែនក្នុងខេត្តឡាងសឺន។ ក្នុងចំណោមនេះ បរិមាណសរុបនៃផលិតផលកសិកម្មនាំចេញមានប្រហែលជាង ៣.៧០០ តោន និងនាំចូលប្រហែល ៣.៣០០ តោន។ សកម្មភាពនាំចូល និងនាំចេញនៅច្រកព្រំដែនបានដំណើរការយ៉ាងរលូន និងស្ថិរភាព។

ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ Moc Baiមានភាពមមាញឹកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ជាមួយនឹងក្បួនរថយន្តដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅមកទៅវិញឆ្លងកាត់ព្រំដែន។ រូបថតដោយ ង្វៀនលួន / VNP

 

យោងតាមស្ថិតិ សកម្មភាពចរាចរឆ្លងគយភាគច្រើនត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិ Huu Nghi ដែលមានរថយន្តដឹកទំនិញចំនួន ១.០៣០ គ្រឿង ដែលស្រូបយកបរិមាណសរុបនៅក្នុងខេត្ត។ គម្រោងសាកល្បងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញទ្វេភាគី នៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ Huu Nghi  ជាមួយយានយន្តចិនចំនួន ៦ គ្រឿង ដំបូងឡើយបានបង្ហាញឱ្យឃើញពីប្រសិទ្ធភាព…។  លោក  Hoang Dinh Truong តំណាងអាជីវកម្មនាំចូល និងនាំចេញ បានឲ្យដឹងថា៖  “កម្លាំងច្រកទ្វារព្រំដែនបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អាជីវកម្ម។ ខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថា ចាប់តាំងពីការណែនាំអំពីវេទិកាផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលមកអាជីវករកាន់តែមានភាពងាយស្រួល។ ការប្រកាសពីចម្ងាយអាចត្រូវបានធ្វើឡើងពីគ្រប់ទីកន្លែងដោយប្រើទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូទ័រ។ បរិមាណទំនិញដែលឆ្លងកាត់ សុទ្ធតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ ជាមួយនឹងទិន្នន័យជាក់ស្តែងដែលមានសម្រាប់រយៈពេលប្រចាំខែ ឬប្រចាំឆ្នាំ។ លើសពីនេះ ដំណើរការនៃការធ្វើបែបបទអាចត្រូវបានតាមដានចាប់ពីពេលដែលយានយន្តមកដល់ព្រំដែន រហូតដល់ចាកចេញ ដែលធ្វើអោយប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងនូវល្បឿនចរាចឆ្លងគយ”។

សកម្មភាពនាំចូល និងនាំចេញដែលមានស្ថេរភាព និងរលូននៅថ្ងៃដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២៦ បង្ហាញពីទស្សនវិស័យវិជ្ជមាន   ជាមួយនឹងការរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតម្លៃនាំចូល និងនាំចេញ និងចំណូលថវិការដ្ឋនៅក្នុងខេត្តឡាងសឺន៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់ យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង មុនថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់ “យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង” មុនថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

នាថ្ងៃទី១ ខែមករា នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញចុះហត្ថលេខាចេញផ្សាយសារទូរលេខ លេខ ១ ដោយស្នើឱ្យក្រសួង ស្ថាប័ន និងមូលដ្ឋាននានា ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ហើយរួចរាល់ “យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង”។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top