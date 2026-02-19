ព័ត៌មាន
ការចរចារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងហ្សឺណែវ៖ មានវឌ្ឍនភាពបច្ចេកទេស ប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នាលើទឹកដីនៅតែជាចំណុចជាប់គាំង
យោងតាមប្រភពព័ត៌មានដែលចូលរួមក្នុងការចរចាបានឲ្យដឹងថា ភាគីនានាបានធ្វើការក្នុងទម្រង់ចំនួនបីគឺ “រុស្ស៊ី-សហរដ្ឋអាមេរិក” “រុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែន” និង “រុស្ស៊ី-សហរដ្ឋអាមេរិក-អ៊ុយក្រែន”។ ខណៈដែលការចរចានៅទីក្រុង អាប៊ូដាប៊ី (អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម) បានផ្តោតលើបញ្ហាយោធា គឺរបៀបវារៈទីក្រុងហ្សឺណែវត្រូវបានពង្រីក រួមទាំងការពិភាក្សាអំពីយន្តការនិងការគ្រប់គ្រងដែនដី។
ភាគីអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថា ការពិភាក្សាបានផ្តោតលើបញ្ហាសំខាន់ចំនួនពីរក្រុមគឺ យោធា និងនយោបាយ។ នៅក្នុងវិស័យយោធា ភាគីទាំងពីរស្ទើរតែឈានដល់ការឯកភាពគ្នាលើបញ្ហានានា រួមទាំងយន្តការត្រួតពិនិត្យបទឈប់បាញ់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងវិស័យនយោបាយ បញ្ហាទឹកដី និងវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយទេ។
សម្រាប់ខាងរុស្ស៊ីវិញ អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំង លោក Dmitry Peskov បានចាត់ទុកថា នៅតែលឿនពេកដើម្បីវាយតម្លៃពីលទ្ធផលជាក់ស្តែង ហើយបន្ថែមទៀតថា ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin នឹងទទួលរបាយការណ៍ផ្ទាល់ពីគណៈប្រតិភូចរចា។ បច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានព័ត៌មានអំពីទីតាំងសម្រាប់រៀបចំកិច្ចចរចាជុំបន្ទាប់នៅឡើយទេ៕