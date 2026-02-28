ព័ត៌មាន
ការងារត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងហាណូយគឺស្របតាមកាលវិភាគនិងបទបញ្ញត្តិរបស់ច្បាប់
ទីក្រុងហាណូយគឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់
ដែលមានចំនួនសមាជិក សភាត្រូវបានជ្រើសតាំងច្រើនជាងគឺ ពោលគឺ សមាជិកសភាចំនួន ៣២ រូប
និងសមាជីកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនចំនួន ១២៥ រូប។ បន្ទាប់ពីការពិគ្រោះយោបល់ចំនួន ៣ ជុំ
ទីក្រុងហាណូយបានជ្រើសរើស
និងចងក្រងបញ្ជីឈ្មោះផ្លូវការរបស់អ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់
ដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះ ឆ្នោត។ ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបនៅក្នុងទីក្រុងមានចំនួនជាង ៦
លាននាក់។ បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបានចងក្រង និងបង្ហោះទាន់ពេលវេលា ដោយភ្ជាប់ទៅនឹងការស្វែងរកមូលដ្ឋានទិន្នន័យប្រជាជនជាតិ
និងកម្មវិធី VNeID ដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ។
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ
អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក ង្វៀន ខាក់ ឌីញ បានវាយតម្លៃថា រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន
ការងារត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរបស់ទីក្រុងហាណូយត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ជាប្រព័ន្ធនិង សមកាលកម្ម ដែលធានាបាននូវវឌ្ឍនភាព និងបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់៕