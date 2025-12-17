Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មនៅរដ្ឋធានីហាណូយ - សក្តានុពលដ៏ធំមួយសម្រាប់ការបង្កើនតម្លៃ

នៅក្នុងបរិបទដែលអ្នកប្រើប្រាស់មានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងលើភាពងាយស្រួល សុវត្ថិភាព និងគុណភាព ឧស្សាហកម្មកែច្នៃកសិកម្ម រុក្ខផល និងជលផល កំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មរបស់រដ្ឋធានី ហាណូយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វិស័យនេះមិនទាន់ប្រើប្រាស់អស់សក្តានុពលរបស់ខ្លួននៅឡើយទេ ដោយសារតែការផលិតតាមខ្នាតតូច បច្ចេកវិទ្យាហួសសម័យ សមត្ថភាពទាប និងកង្វះសហគ្រាសធំៗ ដែលមានសមត្ថភាពនាំមុខទីផ្សារ។

ឧស្សាហកម្មកែច្នៃកសិកម្ម រុក្ខផល និងនេសាទកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មរបស់រដ្ឋធានីហាណូយ។

តាមការពិត ផលិតផលកសិកម្មភាគច្រើនរបស់រដ្ឋធានីហាណូយនៅតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្រស់​ៗ បន្ទាប់ពីប្រមូលផល ហើយមិន​សូវកែច្នៃបឋម ឬកែច្នៃជ្រៅទេ។ នេះបណ្តាលឱ្យមានតម្លៃបន្ថែមទាប និងធ្វើឱ្យផលិតផលពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយផលិតផលកសិកម្មកែច្នៃពីតំបន់ផ្សេងទៀត។ បច្ចុប្បន្ននេះ ការផលិតផលិតផលកសិកម្ម រុក្ខផល និងជលផល បានកែច្នៃ ដែល​ឆ្លើយតបបានត្រឹមតែប្រហែល ៣០% នៃតម្រូវការប៉ុណ្ណោះ ហើយនៅសល់អាស្រ័យលើការផ្គត់ផ្គង់ពីខេត្ត និងទីក្រុងផ្សេងទៀត។

បច្ចុប្បន្ននេះ ផលិតផលកសិកម្មភាគច្រើនរបស់រដ្ឋធានីហាណូយនៅតែយកទៅលក់ បន្ទាប់ពីប្រមូលផល ហើយមិន​សូវកែច្នៃបឋម ឬកែច្នៃជ្រៅទេ។

 

បច្ចុប្បន្ននេះ ការផលិតផលិតផលកសិកម្ម រុក្ខផល ផលផលកែច្នៃ ដែលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាជន ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយបានត្រឹមតែប្រហែល ៣០% ប៉ុណ្ណោះ ហើយនៅសល់អាស្រ័យលើការផ្គត់ផ្គង់ពីខេត្ត និងទីក្រុងផ្សេងៗទៀត។

លោកស្រី ង្វៀន ធីធូហាំង (Nguyen Thi Thu Hang) ប្រធានការិយាល័យគុណភាព និងអភិវឌ្ឍទីផ្សារ (មន្ទីរកសិកម្ម និងបរិស្ថានរដ្ឋធានី ហាណូយ) បាននិយាយថា ដែនកំណត់ធំបំផុត គឺស្ថិតនៅលើកម្រិតបច្ចេកវិទ្យា។ ប្រហែល ៧៧% នៃរោងជាងកែច្នៃ កំពុងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិ ខណៈដែល ១០% នៅតែដំណើរការដោយដៃ។ ទោះបីជាអាជីវកម្មមួយចំនួន បានវិនិយោគយ៉ាងក្លាហានលើការច្នៃប្រឌិតក៏ដោយ អត្រានៃការទទួលយកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពជឿន​លឿន ដូចជា GMP, ISO ២២០០០ ឬ HACCP គឺមានតែប្រហែល ២០% ប៉ុណ្ណោះ។

លោកស្រី ង្វៀន ធីធូហាំង (Nguyen Thi Thu Hang) ប្រធានការិយាល័យគុណភាព និងអភិវឌ្ឍទីផ្សារ (មន្ទីរកសិកម្ម និងបរិស្ថានរដ្ឋធានី ហាណូយ) បាននិយាយថា ដែនកំណត់ធំបំផុត គឺស្ថិតនៅលើកម្រិតបច្ចេកវិទ្យា។

កង្វះសហគ្រាសទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលដើរតួជា "កម្លាំងឈានមុខគេ" ក៏ធ្វើឧស្សាហកម្មកែច្នៃកសិកម្មរបស់រដ្ឋធានីពិបាកក្នុងការសម្រេចបាននូវភាពជឿនលឿនក្នុងបច្ចេកវិទ្យា ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងការពង្រីកទីផ្សារ។

ទោះបីជាអាជីវកម្មមួយចំនួនវិនិយោគយ៉ាងក្លាហានលើការច្នៃប្រឌិតក៏ដោយ អត្រានៃការទទួលយកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពជឿនលឿនដូចជា GMP, ISO 22000HACCP មានត្រឹមតែប្រហែល ២០% ប៉ុណ្ណោះ។

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ អាហារកែច្នៃបានអ្នកប្រើប្រាស់ទីក្រុងពេញនិយម ដោយសារតែភាពងាយស្រួល គុណភាពធានា និងតម្លៃសមរម្យ។ នេះបង្ហាញពីឱកាសសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកែច្នៃកសិកម្មរបស់រដ្ឋធានីហាណូយ ដើម្បីអភិវឌ្ឍផលិតផលដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ ដូចជាបន្លែហាន់ជាចំណិតៗ ផ្លែឈើស្ងួត សាច់កែច្នៃ អាហារសមុទ្រវេចខ្ចប់ និងផលិតផលដែលត្រៀមរួចជាស្រេច សម្រាប់បរិភោគ​ភ្លាមៗ។

ដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឱកាសនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព អាជីវកម្មត្រូវផ្តោតលើការលុបបំបាត់ឧបសគ្គ ចាប់ពីការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវបច្ចេកវិទ្យា និងការធ្វើឱ្យដំណើរការគ្រប់គ្រងគុណភាពមានលក្ខណៈស្តង់ដារ រហូតដល់ការពង្រីកទំហំផលិតកម្ម និងពង្រឹងការតភ្ជាប់ជាមួយប្រភពវត្ថុធាតុដើម។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ការលើកទឹកចិត្តដល់ការបង្កើតខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់កសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព ដែលផ្តោតលើអាជីវកម្មកែច្នៃ នឹងរួមចំណែកដល់ការធានានូវវត្ថុធាតុដើមនាំចូលដែលមានស្ថេរភាព ការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្ម និងបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងនៃផលិតផលកសិកម្មរបស់រដ្ឋធានី ហាណូយ៕

អនុវត្ត៖ ហ្វ័ងហា/ VNP

