កសាងខេត្តក្វាងនិញអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងខ្លាំងក្លា ទូលំទូលាយ សុខដុមរមនា និងមនុស្សសាស្ត្រ

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ ខេត្តក្វាងនិញបានរៀបចំសន្និសីទបូកសរុបការងារឆ្នាំ ២០២៥ ដាក់ពង្រាយភារកិច្ចឆ្នាំ ២០២៦ និងចាប់ផ្តើមចលនាប្រឡងប្រណាំងសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦។
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសន្និសីទ។ រូបថត៖ baoquangninh.vn

សន្និសីទបានវាយតម្លៃថា នៅឆ្នាំ ២០២៥ ខេត្តក្វាងនិញសម្រេចបានលទ្ធផលលេចធ្លោជាច្រើន៖ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GRDP) បានកើនឡើង ១១,៨៩% ដោយនាំមុខគេទូទាំងប្រទេស; ទំហំសេដ្ឋកិច្ចឈានដល់ ៣៦៨.៥០០ ពាន់លានដុង; GRDP លើមនុស្សម្នាក់ៗគឺ ១០.៤០០ ដុល្លារអាមេរិក;  ចំណូលថវិកាលើសពី ៨២.០០០ ពាន់លានដុង។ ខេត្តបានចាប់ផ្តើមការសាងសង់ និងបើកសម្ពោធគម្រោងសំខាន់ៗចំនួន ៥១ ដោយមានដើមទុនសរុបជាង ១៣៥.០០០ ពាន់លានដុង; បរិយាកាសវិនិយោគ កំណែទម្រង់រដ្ឋបាល ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងនវានុវត្តន៍សម្រេចបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន; សន្តិសុខសង្គម ការអប់រំ សុខភាព វប្បធម៌ និងទេសចរណ៍បន្តអភិវឌ្ឍ។ នៅឆ្នាំ២០២៦ ខេត្តក្វាងនិញមានគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលើសពី ១២,៩% ចំណូលថវិកាសរុបឈានដល់ ៨៦.០០០ពាន់លានដុង; ដោយផ្តោតលើការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធចំណូលប្រកបដោយចីរភាព អភិវឌ្ឍការនាំចេញនាំចូល ឡូជីស្ទិក សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ ទេសចរណ៍គុណភាពខ្ពស់ និងមណ្ឌលឧស្សាហកម្ម។

ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តក្វាងនិញ លោក Quan Minh Cuong បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការអភិវឌ្ឍដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ពន្លឿនការបើកចំណាយទុនវិនិយោគសាធារណៈ ពង្រីកលំហអភិវឌ្ឍន៍ ដោយយកប្រជាជននៅមជ្ឈមណ្ឌល រក្សាស្ថិរភាពនយោបាយ និងសង្គម និងការពង្រឹងការកសាងបក្សឲ្យកាន់តែខ្លាំងមាំមួន៕

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Ho Duc Phoc បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅឆ្នាំ ២០២៥ ទោះបីជាមានកាលៈទេសៈលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយ វៀតណាមបានខិតខំប្រឹងប្រែង និងគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយសារពើពន្ធ និងរូបិយវត្ថុដោយជោគជ័យ។
