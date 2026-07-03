ព័ត៌មាន
កសាងក្របខ័ណ្ឌស្ថាបត្យកម្មឌីជីថលជាតិ ដើម្បីបម្រើអភិបាលកិច្ចជាតិ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) គឺជាតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងអភិបាលកិច្ចរដ្ឋ ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងគាំទ្រការធ្វើការសម្រេចចិត្ត; ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មនុស្សនៅតែជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យក្រសួង វិស័យ និងមូលដ្ឋាននានាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្របខ័ណ្ឌស្ថាបត្យកម្មឌីជីថលជាតិ ដើម្បីធានាបាននូវការធ្វើសមកាលកម្ម ជៀសវាងការវិនិយោគត្រួតស៊ីគ្នានិងខ្ជះខ្ជាយ យកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត សន្តិសុខព័ត៌មាន និងការការពារទិន្នន័យ ដោយចាត់ទុកទាំងនេះជាតម្រូវការចម្បងបង្អស់ នៅពេលដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធកម្មវិធី AI។
ទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយម៉ាកយីហោជាតិ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ «ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និងមូលដ្ឋាននានា ត្រូវបន្តកំណត់លក្ខណៈ និងសារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រ និងផលិតផលបច្ចេកវិទ្យា ដូចដែលបានសន្និដ្ឋានដោយលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ និងប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំនៅក្នុងសន្និសីទបូកសរុបសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៥៧។ នេះជាភារកិច្ចស្នូល ហើយការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងសាកល្បង មន្ទីរពិសោធន៍សំខាន់ៗ គឺជាតម្រូវការបន្ទាន់។ ចាំបាច់ត្រូវធានាធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ និងពន្លឿនការដាក់ពង្រាយ។ នេះជាការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់របស់រដ្ឋមន្ត្រី និងប្រមុខមូលដ្ឋាន»៕