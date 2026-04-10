កសាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយោធភូមិភាគទី៣ បដិវត្តន៍ ត្រឹមត្រូវ ចំណាននិងទំនើប
នេះជាតម្រូវការរបស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម នៅពេលដែលលោកអញ្ជើញចូលរួម និងថ្លែងមតិនៅក្នុងពិធីទទួលកិត្តនាមវីរបុរសនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនសម្រាប់យោធភូមិភាគទី៣ ក្រសួងការពារប្រទេស ដែលបានប្រារព្ធឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមេសា នៅទីក្រុងហៃផុង។
អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងពិធីនោះ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅក្នុងបរិបទនៃការអភិវឌ្ឍថ្មីរបស់ប្រទេសជាតិ ភារកិច្ចយោធា និងការពារជាតិកំពុងដាក់ចេញនូវបញ្ហាធំៗ និងបន្ទាន់ជាច្រើន។
“សម្របសម្រួលជាមួយកងកម្លាំង គណៈកម្មាធិការបក្សនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធការពារជាតិក្នុងប្រជាជនទាំងមូល កសាងប្រៀបយុទ្ធសាស្រ្តទឹកចិត្តប្រជាជនដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រៀបយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខក្នុងប្រជាជនទាំងមូល និងកសាងប្រៀបយុទ្ធសាស្រ្តទឹកចិត្តប្រជាជនដ៏រឹងមាំ។ រួមចំណែកដល់ការកសាងខេត្តក្វាងនិញ - ហៃផុង ទៅជាបង្គោលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ដីសណ្តទន្លេក្រហម និងទីក្រុងហាណូយ - ហៃផុង - ក្វាងនិញ ទៅជាបង្គោលកំណើនដ៏សំខាន់មួយរបស់ភាគខាងជើង និងប្រទេសទាំងមូល។ ការកសាងជួរកម្មាភិបាលនិងសមាជិកបក្ស ដែលមានឬទ្ធានុភាពនយោបាយរឹងមាំ មានសមត្ថភាព និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃភារកិច្ចនៅក្នុងស្ថានភាពថ្មី”។
មុននេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម រួមជាមួយគណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម បានអញ្ជើញអុជធូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ និងយុទ្ធជនពលីនៅវិមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃតំបន់យោធាទី៣៕